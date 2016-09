Top Level Domain .versicherung wird österreichisch

Mit dem Kauf wird die österreichische Registry nun erstmals auch Registry für eine Top Level Domain aus dem new gTLD-Programm von ICANN. Für Registrare und Domain-Inhaber ändert sich durch die Übernahme nichts. "Wir sind mit unserer Technologie von Beginn an als Dienstleister bei .versicherung involviert, insofern ist die Übernahme für uns ein logischer und konsequenter Schritt", kommentiert nic.at und TLD-Box Geschäftsführer Richard Wein den Kauf der neuen Top Level Domain von der deutschen dotversicherung-registry . Diese zieht sich aus dem Domainbusiness komplett zurück.

Endung exklusiv für die Versicherungsbranche Mit .versicherung hält nun erstmals eine Special Interest Domain Einzug bei der österreichischen Registry. Die Endung ist der Versicherungswirtschaft vorbehalten, was bei der Registrierung auch überprüft wird. Derzeit sind über 2.600 .versicherungs-Domains registriert, viele interessante Premium-Domains sind jedoch noch zu haben, wie Wein betont: "Premium-Domains wie kfz.versicherung oder lebens.versicherung wurden bisher zurückgehalten, wir werden sie nun nach und nach auf den Markt bringen." Solche Top-Adressen werden jedoch – wie bei neuen Top Level Domains üblich – auch zu Premium Preisen verkauft oder versteigert werden. "Hauptmarkt wird der deutschsprachige Raum sein, vor allem in Österreich sehen wir gute Chancen", so Wein.

Zwei Systeme unter einem Dach

Im Gegensatz zur österreichischen Länder-Endung .at unterliegt die TLD .versicherung dem amerikanischen new gTLD Modell von ICANN. "Somit haben wir zwei Systeme unter einem Dach, die zum Teil sehr unterschiedlich laufen", erklärt Wein. Der wichtigste Unterschied: Bei einer .at-Domain ist der Domain-Inhaber auch Vertragspartner von nic.at und sein Domain-Vertrag läuft so lange, bis er vom Inhaber aktiv gekündigt wird. Die neuen Top Level Domains haben jedoch ein Ablaufdatum und müssen jedes Jahr verlängert werden. Der Domain-Inhaber hat nur einen Vertrag mit seinem Registrar, nicht jedoch mit der Registry. "Registrare sind natürlich gewöhnt, verschiedene Systeme abzubilden. Insofern bemerkt der Endkunde diesen Unterschied meist gar nicht", so Wein.