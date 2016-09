Oracle-Studie: Die Cloud als Antrieb für Industrie 4.0

69 Prozent der deutschen Unternehmen haben bereits Robotertechnik im Einsatz oder planen dies für die Zukunft. Dabei nimmt die Cloud eine Schlüsselrolle ein, wie die Ergebnisse der Studie "Cloud – Opening up the Road to Industry 4.0" von Oracle zeigen.

Ob Robotik oder künstliche Intelligenz: Unternehmen betrachten die Cloud als Basis für ihre Innovationen. © KDL

Oracle hat in der vom Marktforschungsunternehmen Ovum durchgeführten Studie "Cloud - Opening up the Road to Industry 4.0"untersucht, wie Unternehmen in der EMEA-Region den Übergang in die neue Phase der Industrialisierung meistern und in welche Technologien sie dabei investieren. Dazu wurden insgesamt 1.200 Unternehmen aus Europa, dem nahen Osten und Afrika befragt. Die Studie zeigt, dass der Großteil der deutschen Unternehmen gerade dabei ist, Innovations-Strategien umzusetzen, oder entsprechende Pläne für die Zukunft hat.

• 69 Prozent in Deutschland (62 Prozent in EMEA) nutzen bereits Robotertechnik oder planen diese einzusetzen

• 53 Prozent in Deutschland (60 Prozent in EMEA) nutzen bereits Künstliche Intelligenz oder planen diese einzusetzen

Cloud-Infrastruktur für die meisten Unternehmen unverzichtbar

Die meisten Unternehmen halten eine Cloud-Infrastruktur für erforderlich, um mit den neuen Technologien durchzustarten. So sind 66 Prozent der Befragten aus Deutschland (60 Prozent in EMEA) überzeugt, dass eine Enterprise Cloud-Plattform die Chance bietet, das Potenzial von Innovationen wie Robotik und künstliche Intelligenz auszuschöpfen. Der Großteil der Umfrageteilnehmer ist bei der Umsetzung eines unternehmensweiten, integrierten Cloud-Modells auf Kurs. Zwar haben bislang nur 5 Prozent (8 Prozent in EMEA) eine Cloud-Lösung im Einsatz, die sowohl bestehende Applikationen als auch neue Plattformen vereint. Gleichzeitig aber wollen 43 Prozent (36 Prozent in EMEA) eine solche Infrastruktur noch dieses Jahr implementieren. Weitere 39 Prozent (40 Prozent in EMEA) planen dies für 2017. Lediglich vier Prozent (fünf Prozent in EMEA) haben keine Ambitionen in diese Richtung.

Da sich Märkte heute sehr schnell veränderten, sei es noch nie wichtiger gewesen, unter den Ersten zu sein und sich über den Einsatz neuer Technologien einen Startvorteil zu sichern, ist Pascal Giraud, Senior Director IaaS Foundation & Cloud Platform Oracle EMEA, überzeugt. Viele Entscheider hätten dies trotz des ungewissen Wirtschaftsklimas erkannt. Giraud: "Einige der erfolgreichsten Unternehmen der Welt, darunter Uber und Airbnb, wurden auf dem Höhepunkt der Finanzkrise gegründet. Das beweist: Es gibt immer Chancen und Möglichkeiten. Mit dem Aufkommen von Industrie 4.0 entscheidet sich, welche Unternehmen in punkto Innovationen auf der Überholspur fahren und welche sich abhängen lassen. Eine integrierte Cloud-Infrastruktur macht es einfacher und günstiger, dem Wettbewerb davonzufahren."

Tim Jennings, Chief Research Officer bei Ovum, ergänzt: "Für die digitale Transformation benötigen Unternehmen eine flexible und skalierbare Infrastruktur. Mit einer integrierten Cloud-Plattform, die sowohl Infrastrukturdienste als auch Plattform-Services liefert, können sie schnell neue Geschäftslösungen entwickeln. Dadurch profitieren sie von neuen digitalen Technologien, wie künstliche Intelligenz, Big Data und dem Internet of Things."