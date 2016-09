Teradata: Höhere Leistung und Verfügbarkeit

Mit den Updates sollen Unternehmen je nach Einsatzstrategie und ökonomischen Anforderungen Workloads zwischen verschiedenen Umgebungen verschieben können. Die neuen Features sind in zwei Kategorien unterteilt: Unter dem Namen "Teradata Everywhere" fasst der Big Data-Spezialist eine Reihe von Neuerungen zusammen, die die Teradata-Datenbank auf zusätzliche Plattformen bringen und ihre Leistung verbessern. Die Initiative "Borderless Analytics" umfasst Software-Updates für die bessere Verknüpfung von Analyseumgebungen On-Premise und in der Cloud.

Als erste MPP-Datenbank (MPP: Massively Parallel Processing) für Analytics ist die Teradata-Datenbank auf mehreren Public und Managed Cloud-Angeboten, per VMware-Virtualisierung und auf speziellen Appliances (Teradata IntelliFlex) verfügbar. Ab dem vierten Quartal ist sie erstmals auf dem Microsoft Azure Marketplace erhältlich. Die Teradata-Datenbank auf Azure unterstützt bis zu 32 Knoten und ist in einer MPP-Konfiguration erhältlich. Auf Amazon Web Services (AWS) ist die Datenbank in vielen Regionen, darunter Europa, bereits erhältlich, ab sofort unterstützt sie auch dort MPP und bis zu 32 Knoten. Teradata erweitert zudem sein Managed Cloud-Angebot für Europa mit einem Rechenzentrum in Deutschland.