Telering erfindet sich neu

"Wir starten bei Telering eine völlig neue Art und Weise, wie Mobilfunk verkauft wird. Wir brechen mit unflexiblen Tarifen und lassen unsere Kunden selbst entscheiden, was sie brauchen und kaufen wollen", sagt Andreas Bierwirth, CEO T-Mobile. Die neue Produktwelt wird unter dem Dach "PASST – der Tarif, der zu jedem Schlauberger passt" zusammengefasst und inkludiert in allen Tarifen die modernste Mobilfunkgeneration LTE.

Die Tariftabellen werden dabei abgeschafft, stattdessen gibt es ein Baukastenprinzip, bei dem sich verschiedene Sprach- und SMS-Pakete mit unterschiedlichen Datenmengen kombinieren lassen. Der Tarif beginnt bei zehn Euro, inklusive Handy sind es mindestens 20 Euro. Die Mobiltelefone sind entsperrt, Aktivierungsentgelt fällt keines an. Zum Tarif kommt dann noch einmal jährlich die Servicegebühr von 20 Euro. Eine Mindestvertragszeit gibt es bei den "Sim only"-Angeboten nicht. Auch Bestandskunden können in den Baukastentarif wechseln.

Der Vergangenheit gehört damit auch der "Inder" an, der nach acht Jahren in Pension geschickt wird. Das neue Kreativkonzept "Willkommen in Schlauberg" wurde von der Wiener Werbeagentur Serviceplan entwickelt und umgesetzt.