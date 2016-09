Partnerschaft gegen Schatten-IT

Cloud Access Monitor ist eine CASB-Lösung, die IT-Sicherheitsteams Transparenz und Kontrolle über Cloud-Anwendungen im gesamten Unternehmen bietet. Sie lässt sich sowohl vor Ort als auch in der Cloud installieren. In Verbindung mit NGFW von Check Point können die Sicherheitsrichtlinien von Unternehmen auf die Cloud sowie auf mobile Geräte wie Laptops, Tablets und Smartphones außerhalb des Unternehmensnetzes ausgeweitet werden.

"ManagedMethods bringt durch die Integration von Cloud Access Monitor mit der Next Generation Firewall von Check Point auf Ebene der Protokoll- und der Vollzugsfunktionalität einen Mehrwert in die Partnerschaft ein", sagt Alon Kantor, Vice President of Business Development bei Check Point Software. "Durch unsere Integration mit ManagedMethods erhalten unsere Kunden mehr Transparenz und eine bessere Kontrolle der Nutzung nicht genehmigter und hochriskanter Cloud-Anwendungen."