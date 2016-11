Projekt aus Wien gewinnt World Smart City Award

Josep Rull, Katalonischer Minister für Landschaft und Nachhaltigkeit, übergibt ASCR-Geschäftsführer Reinhard Brehmer den Best Smart Project Award.

Die Aspern Smart City Research überzeugte die internationale Jury als bestes umgesetztes Projekt. Der Ansatz, alle Komponenten im Energiesystem – nämlich Gebäude, Netz, Nutzern und Informations- und Kommunikationstechnologien – miteinzubeziehen und so an einer effizienten und CO2–armen Energiezukunft zu arbeiten, überzeugte die internationale Jury. Stellvertretend für das Team der ASCR nahm Geschäftsführer Reinhard Brehmer den Preis in Barcelona entgegen.