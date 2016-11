Managed Services für AWS und Azure aus einer Hand

Laut dem aktuellen Cloud Monitor 2016 von Bitkom erfreuen sich Public-Cloud-Angebote immer stärkerer Beliebtheit, somit wächst auch das Angebot stetig. Die Platzhirsche Amazon und Microsoft bieten allein jeweils über 60 Produkte an. Der Zugang ist unkompliziert, an dedizierter Beratung mangelt es jedoch. Laut Michael Petroni, Leiter des Wiener Büros von The unbelievable Machine Company, straucheln Unternehmen meist dann, wenn es um individuelle Probleme und Spezialanforderungen geht. In dem Moment seien kompetente Partner gefragt, die dafür sorgen, dass der Weg in die Cloud nicht zum Blindflug wird.

Fülle an Möglichkeiten

The unbelievable Machine Company ist seit 2008 als Managed Service Provider (MSP) für Cloud Computing in Deutschland und seit 2014 in Österreich aktiv und wurde in diesem Jahr von AWS in das Fast-Track-Programm aufgenommen. Seit Kurzem ist das Unternehmen auch parallel "Cloud Solution Provider" von Microsoft Azure. "Managed Services rund um Transformation, Betrieb und 24/7-Service von Cloud-Architekturen machen wir schon seit vielen Jahren. Nun sind wir hierzulande der einzige deutsche Pure Player am Markt, der dies gleichzeitig für die Public-Cloud-Lösungen von AWS und Azure anbietet", so Petroni, und: "Unternehmen haben heutzutage gerade im Bereich der Public Cloud eine Fülle an Möglichkeiten. Der Baukasten ist riesig, daher kommt es in erster Linie darauf an, die Auswahl in Einklang mit den Business Requirements zu bringen."