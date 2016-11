KMU wollen Digitalisierung vorantreiben

Fast die Hälfte aller Befragten (46 Prozent) bestätigt, dass papierbasierte Prozesse zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Sechs von zehn Teilnehmern finden, dass sich dies auch wesentlich auf ihre Abschlussbilanz auswirkt. Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) in Deutschland (51 Prozent) und in den USA (50 Prozent) wenden für papierbasierte Prozesse die meiste Zeit auf, gefolgt von Großbritannien (43 Prozent) und Frankreich (37 Prozent).

Bei der Digitalisierung der bisher auf Papier basierender Prozesse folgen die meisten KMU dem Rat von Experten – nicht zuletzt, weil nur einer von fünf Befragten um Lösungen für papierlose Geschäftsprozesse weiß. Laut der Studie wenden sich 47 Prozent der Befragten für Unterstützung in Sachen Workflow und Automatisierung an einen Fachhändler für Büroartikel, 25 Prozent an einen IT-Fachhändler und 37 Prozent direkt an den Hersteller. "Der digitale Wandel kann kleine und mittelständische Unternehmen auf den ersten Blick überfordern, aber es gibt viele Wege, um sich in die richtige Richtung zu entwickeln", sagt John Corley, President Channel Partner Operations bei Xerox. "Auf dem Weg zum digitalen Wandel ist es wichtig, dass die Unternehmen nachvollziehen können, welch enormen Vorteil Apps für Drucksysteme und Managed Print Services darstellen. Denn diese können sie beim Vollziehen des digitalen Wandels unterstützen."