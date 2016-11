WinLine Cloud von Mesonic macht mobil

Die ERP-, CRM- und PPS-Software WinLine von mesonic für KMU ist ab sofort auch als Cloud-Version verfügbar.

Die Abrechnung erfolgt im Pay-per-Use-Verfahren taggenau für jeden Benutzer. © mesonic

Ab sofort bietet mesonic seine kaufmännische Komplettlösung WinLine auch in der Cloud an. Damit erweitert der Hersteller für ERP-, CRM- und PPS-Software seine Anwendungen für das mobile Arbeiten in KMU. Die WinLine cloud ist im so Pay-per-use-Verfahren bereits ab 5 Euro inklusive Softwarepflege pro Logintag und Benutzer erhältlich.



"Mit der WinLine mobile haben unsere Anwender seit geraumer Zeit die Möglichkeit, mobil in unseren Anwendungen zu arbeiten. Mit der WinLine cloud gehen wir nun einen Schritt weiter, denn hierbei werden die Daten nicht unternehmensintern, sondern in einem Rechenzentrum gehostet. Damit spart der Anwender nicht nur die Investitionskosten für die hauseigene Infrastruktur. Auch bieten Rechenzentren im Regelfall bestmögliche Sicherheit. Der Datenzugriff erfolgt verschlüsselt, Sicherungen und Programmupdates werden automatisch durchgeführt. So kann sich das Anwenderunternehmen voll und ganz auf sein Kerngeschäft konzentrieren", erläutert Gerald Schnabl, Geschäftsführer bei mesonic, die Vorteile der Cloud-Lösung.



Flexible Komplettlösung

Die WinLine cloud beinhaltet neben Programmen für die Buchhaltung, Fakturierung, Warenwirtschaft und Lagerhaltung auch ein komplettes Fertigungsmodul sowie ein CRM-System für die Unterstützung von Vertrieb, Marketing und Service. Damit sind alle Komponenten zur Organisation und Führung von Unternehmen aus Handel, Dienstleistung und Industrie in der Lösung enthalten.



Das Unternehmen spricht mit der WinLine cloud sowohl kleine Unternehmen an, die ihr ERP-System nicht täglich nutzen, als auch große Betriebe, die auf das volle Spektrum einer ERP, PPS und CRM-Lösung mit flexibler Nutzung und taggenaue Abrechnung (Pay-per-use) setzen.



Neue WinLine Version 10.3

Zeitgleich mit der Cloud-Version gibt der Softwarehersteller die neue WinLine 10.3 für den Vertrieb frei. Auch hier stand die noch tiefere Integration von ERP und CRM im Focus der Entwicklung.



Zu den Features zählen unter anderem das WinLine MesoMail – ein in die Software integriertes Mailprogramm, mit dem auch externe Email-Accounts eingebunden werden können. MesoMail ist in das WinLine CRM und WinLine ARCHIV integriert. Des Weiteren wird der Versand von Push-Nachrichten unterstützt. Der benachrichtigte Anwender erhält die Nachricht dabei auf allen von ihm genutzten Endgeräten wie Handy, Tablet oder Desktop und kann direkt aus der Push-Nachricht heraus die WinLine starten, um die entsprechende Aktion, welche die Nachricht ausgelöst hat, in der WinLine bzw. der WinLine mobile zu bearbeiten.



Neben Funktionserweiterungen in den Grundapplikationen gibt es zahlreiche neue Features in den Bereichen Business Intelligence, Power Report und Statistik. mesonic ist mit der WinLine 10.3 auch vollständig für die ab 1.4.2017 geltenden Bestimmungen der Registrierkassensicherheitsverordnung gerüstet.



Alle Daten im Blick – auch von unterwegs

Mit seinen Neuerungen setzt mesonic den Ausbau der mobilen Lösungen fort. "Der Trend für moderne und serviceorientierte Unternehmen geht immer weiter in Richtung Mobilität und Flexibilität. Mit unserer mobilen Lösung bieten wir den Kunden hier ein optimales Tool an," so Schnabl. Die WinLine mobile bietet nicht nur den Zugriff auf alle relevante Daten aus dem ERP-System, sondern bildet dank eigens entwickelter Apps das komplette Programm in optimierter Darstellung auf Smartphones oder Tablets ab. So ist das Erfassen von Aufträgen oder Serviceberichten, das Archivieren von Dokumenten oder Fotos sowie das Auswerten von Kunden- bzw. Artikeldaten jederzeit von unterwegs aus möglich.