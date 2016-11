Neue IBM-Abteilung "Watson IoT Consulting Solution Practice"

IBM bietet ab sofort eine Reihe neuer Funktionalitäten und Services, die Unternehmen, Startups und Entwicklern helfen, die digitale Transformation mit Hilfe des Internet der Dinge (IoT) voranzutreiben. Ziel der IBM ist es, das IoT vielen Millionen Menschen auf der ganzen Welt zugänglich zu machen.

Eröffnung des Watson-IoT-Centers in München: (v.l.n.r.) David Kenny, CEO von The Weather Company; John E. Kelly, Vorstandsdirektor von IBM Research; Harriett Green, Leiterin der neuen IBM-Sparte Watson IoT, und die Referenzkunden Laurent Martinez von Airbus und Matthias Rebellius von Siemens Building Technologies. © IBM

In ihrer aktuellen Analyse "The Forrester WaveTM: IoT Software Platforms, Q4 2016" haben die Marktforscher von Forrester Research elf Anbieter von IoT-Software-Plattformen unter die Lupe genommen und IBM zum Marktführer gekürt. Wichtig für die Analysten war dabei die Erweiterung der Watson IoT-Plattform um neue Fähigkeiten wie Augmented Reality, Blockchain, kognitive Funktionalitäten, Natural Language Processing oder Edge Computing. Zudem sei IBM mit ihrem Bekenntnis zu Open-Source-Standards und einem robusten weltweiten Partner-Ökosystem als Marktführer gut aufgestellt.

Weltweit 1.500 Experten machen Unternehmen wir für IoT

Mit der von IBM neu gegründeten globalen "Watson IoT Consulting Solution Practice" bietet das IT-Unternehmen seinen Kunden erstmals laufende Unterstützung und Beratung bei der Implementierung von IoT-Lösungen. Die Practice besteht aus 1.500 Experten, die im IBM IoT-Headquarter in München sowie in acht weiteren IBM IoT-Zentren in Asien, Europa und Amerika arbeiten werden. Durch die Integration wichtiger Technologien wie Cognitive, Analytics, Mobile, Security und Cloud Computing in Kombination mit umfassenden Beratungsleistungen und Services können Unternehmen damit die Vorteile des IoT nutzen, ohne dabei die Risiken und die Komplexität eines Multi-Vendor-Modells in Kauf nehmen zu müssen.

Die IBM Watson IoT Consulting Solution Practice setzt sich zusammen aus einem globalen Netzwerk an Beratern, Datenwissenschaftlern, Design- und Sicherheitsexperten. Ihre Aufgabe ist es, Unternehmen aus allen Branchen im Umgang mit dem IoT fit zu machen - egal ob Automotive, Telekommunikation oder Einzelhandel.

Zudem sind ab sofort weitere industriespezifische Funktionalitäten auf der Watson IoT-Plattform verfügbar. Dazu gehören IBM Watson IoT for Manufacturing, Asset Health Insight, IBM Watson IoT for Automotive, IBM Watson IoT for Electronics und IBM Watson IoT for Insurance.

Die IBM Watson IoT-Plattform für Entwickler und Startups

IBM arbeitet bereits mit über 50.000 Entwicklern rund um den Globus zusammen, um ihnen bei der Erschließung und Nutzung der Plattform zu helfen. Dazu bietet IBM:

Freien Zugriff auf die IoT-Plattform: Für Unternehmen, die gerade erst mit IoT beginnen, und Entwickler, die IoT-Innovationen erst erproben, bietet IBM einen offenen und freien Zugang zu den Entwickler-Tools auf der Plattform.

IoT-Schulungskurse: Um technische Innovatoren bei der Entwicklung von IoT-Anwendungen zu unterstützen, bietet IBM zudem Kurse in Zusammenarbeit mit Coursera sowie Lerntutorials der Watson IoT Academy an. Diese Tutorials mit IBM Experten bieten Einführungskurse unter anderem in die Programmierung von Raspberry Pi sowie in die Verwendung von Natural Language Processing und Node-RED.

IBM arbeitet gegenwärtig weltweit mit mehr als 6.000 Kunden zusammen, um ihnen dabei zu helfen, die Potenziale des IoT zu nutzen. Weitere Informationen unter www.ibm.com/iot.