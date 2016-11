Grazer Startup startet weltweiten Vertrieb für neues Zeiterfassungssystem

Das österreichische Startup Timeular mit Sitz in Graz möchte den weltweiten Markt für Zeiterfassungssysteme und Zeitoptimierung erobern.

Das Zeiterfassungssystem ZEI° des Grazer Startups Timeular. © Timeular

ZEI°, so der Name des Produkts, ist ein achtseitiger Würfel mit einer Drahtlosverbindung zum Computer. Benutzer können jeder Seite des Polygons ein Projekt oder eine Tätigkeit zuweisen. Anschließend wird jeweils die Zeit für jenes Projekt erfasst, dessen Seite nach oben zeigt. Eine Software am Computer oder Smartphone erkennt über Bluetooth die aktuelle Stellung des Würfels automatisch. Sobald der Würfel in eine neue Position gedreht wird, beginnt die Zeitmessung für einen anderen Arbeitsauftrag.

"Schon bei der Entwicklung war uns klar, dass eine Software alleine nicht reicht, es braucht auch etwas Haptisches, das sich in Sichtweite des Anwenders befindet. Zudem soll Zeiterfassung einfach, effizient und verlässlich funktionieren", erklärt der Absolvent der TU Graz Manuel Bruschi, der das Unternehmen mit drei weiteren Partnern im Jahr 2015 gegründet hat. Bruschi und seine Mitgründer sehen für das innovative Produkt ein enormes Marktpotential: "Nicht nur große Konzerne und Unternehmen haben Bedarf an einfachen Zeiterfassungssystemen, auch Freelancer und junge Unternehmen möchten wissen wie viel Arbeitszeit sie in ihre unterschiedlichen Projekte stecken."

Einfache Handhabung

Einen weiteren Vorteil sieht Bruschi in der schnellen und einfachen Handhabung ihrer Erfindung: "Innerhalb von Sekunden kann der Anwender die Zeitaufzeichnung aktivieren oder auf ein anderes Projekt ändern, ohne dabei den Faden oder die Konzentration zu verlieren, indem ein herkömmliches Zeitmesssystem am Computer bedient werden muss." Untersuchungen zeigen, dass Mitarbeiter für Zeitaufzeichnungen täglich fünf bis 30 Minuten benötigen. Mit Hilfe des Polygon ZEI° liegt dieser Aufwand bei unter einer Minute. "Zudem ist es hilfreich, dass sich mit dem Polygon ein physisches Gerät am Schreibtisch befindet. Das mindert die Wahrscheinlichkeit, dass Anwender auf die Aufzeichnung vergessen und später aufwendig nacherfassen müssen", ergänzt Bruschi.

Ab sofort kann ZEI° über online geordert werden. Bis Ende März kann die Hardware, die in Deutschland hergestellt wird, samt Software um 115 Euro inklusive Versand geordert werden. Das entspricht einem Rabatt von 20 Prozent gegenüber dem offiziellen Verkaufspreis von 145 Euro. Ausgeliefert wird ZEI° ab April 2017. Schon jetzt kann sich das steirische Unternehmen über mehr als 1.000 Anfragen aus aller Welt freuen. Interessenten gibt es vor allem aus Österreich, Deutschland und den USA, aber auch aus Neuseeland oder Nicaragua.

Um den Nutzerkreis für ZEI° möglichst rasch zu erweitern, sind die Grazer derzeit mit führenden Zeiterfassungs-Unternehmen im Gespräch. Ab April können auch Kunden von Toggl (Estland) und Harvest (USA) mit ZEI° arbeiten. Insgesamt ist eine Zusammenarbeit mit 12 weiteren Softwarefirmen geplant.