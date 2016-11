Bechtle wird Dell Premier Partner

Der neue Partnerstatus gilt für alle Unternehmen der Bechtle Gruppe in Österreich: Bechtle IT-Systemhaus, Bechtle direct, ARP und planetsoftware. Für eine Qualifizierung für den Premier-Status stellt Dell EMC eine Reihe Bedingungen an seine Partner: So müssen beispielsweise acht Mitarbeiter des jeweiligen Partners profunde technische und vertriebliche Kenntnisse in mindestens zwei der von Dell EMC definierten IT-Schlüsselkompetenzen vorweisen.