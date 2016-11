IoT-Plattformen im Vergleich

Die Marktforscher von Forrester haben elf Anbieter von IoT-Softwareplattformen unter die Lupe genommen.

Forrester hat für seine Analyse die Stärken und Schwächen der wichtigsten IoT-Softwareanbieter nach drei Hauptkriterien bewertet: das aktuelle Angebot, die Strategie des Anbieters und die Marktpräsenz. © garagestock/Shutterstock.com

Insbesondere weltweit agierende Unternehmen begrüßen die Vision einer vernetzten Welt, in der physikalische und digitale Welten miteinander verbunden sind. IoT-Lösungen unterstützen diesen Ansatz, indem sie dabei helfen, über Sensoren Informationen und Kontext aus der physikalischen Welt aufzunehmen und basierend auf digital gewonnene Erkenntnisse über Aktoren Aktionen in der physischen Welt vornehmen.

Wichtiger Bestandteil von IoT-Lösungen sind dabei spezielle, für diese Einsatzgebiete geschaffene Softwareplattformen: Sie ermöglichen es Unternehmen, Smart Devices einfacher zu entwickeln, vernetzen und zu kontrollieren und beschleunigen durch die enthaltene Analysekomponente den Erkenntnisgewinn. Soweit zur Theorie. Betrachtet man die Anbieterlandschaft im IoT-Umfeld, findet man gleich eine Vielzahl von Spezialisten, Cloud-Anbietern, weltweit operierende TK-Firmen und Systemintegratoren.

Bei seiner Analyse "The Forrester Wave: IoT Software Platforms, Q4 20161" konzentrierte sich das Marktforschungsinstitut auf die wichtigsten IoT-Software-Plattformen, die entweder direkt von Kunden gekauft oder gebündelt und erweitert von Partnern vertrieben werden. Um zu beurteilen, wie es um den Zustand des Markts für IoT-Softwareplattformen bestellt ist und wie sich die Anbieter positionieren, bewertete Forrester dabei die Stärken und Schwächen der wichtigsten IoT-Softwareanbieter nach drei Hauptkriterien mit mehreren Unterpunkten, nämlich:

das aktuelle Angebot (Verbindungsfunktionen, Verwaltungsfunktionen, Sicherheits-, Identitäts- und Access-Management, Funktionen zur Bereitstellung von Anwendungen, Analysefunktionen);

die Strategie des Anbieters (Produktstrategie, Serviceangebote, Partnerstrategie);

die Marktpräsenz (installierte Basis, geografische Verteilung der Kunden, zugehörige Mitarbeiter-Ressourcen).

Die Analysten konzentrierten sich bei ihrer Betrachtung auf Amazon Web Services, Ayla Networks, Cisco Jasper, Exosite, GE, IBM, LogMeIn, Microsoft, PTC, SAP und Zebra Technologies. Begründung: Alle diese Hersteller fokussieren sich laut Forrester auf industrielle, kommerzielle oder unternehmenstaugliche IoT-Devices, zeigen einen ausgereiften Ansatz mit dedizierten Ressourcen innerhalb der Organisation, stellen über ihre IoT-Plattform eine breite Auswahl an Features und Funktionen bereit, sind mit ihrer Lösung bereits am Markt präsent und haben nicht zuletzt das Interesse von Forrester-Kunden geweckt. Forrester Wave erinnert stark an Gartners Magic Quadrant, arbeitet jedoch mit kommunizierten Punktzahlen und unterscheidet zwischen Marktführern (Leaders), starken Anbietern (Strong Performers), Anwärtern (Contenders) und Herausforderern (Challengers).