CA Technologies beabsichtigt die Übernahme von Automic

Die Transaktion für den Erwerb des Tochterunternehmens wird nach Abzug liquider Mittel mit rund 600 Millionen Euro bewertet und wurde von den Aufsichtsräten beider Unternehmen einstimmig beschlossen. Der Abschluss der Übernahme soll im vierten Quartal des Fiskaljahres 2017 von CA erfolgen. Die Hauptniederlassung von Automic ist in Wien. Das Unternehmen hat rund 600 Mitarbeiter in Europa, Nordamerika und Asien.

Mit Automic wird CA neue Cloud-basierte Automatisierungs- und Orchestrierungs-Möglichkeiten in sein Portfolio aufnehmen und seinen Einfluss im europäischen Markt ausbauen. Zusammen mit der weltweiten Expertise und dem breiten Portfolio von CA bietet Automics Präsenz in Europa Kunden eine globale Lösung, die ihre bereits getätigten Investitionen ergänzt. So können sie sich den Herausforderungen durch Automatisierung im gesamten Unternehmen stellen.