iPhone-6s-Akkuproblem: Möglichkeit zum Austausch online prüfen

Dieses Problem plagt zurzeit so einige Besitzer eines iPhone 6s: Die Akku-Anzeige meldet noch etwa 30 Prozent Restladung, doch das Gerät schaltet sich trotzdem und ohne Vorwarnung aus. Schlimmer noch: Es kann nur reaktiviert werden, wenn es mit einer Stromquelle verbunden wird, obwohl eigentlich noch genug Saft in der Batterie ist. Danach stimmt sogar die Restanzeige wieder.

Eine Terminvereinbarung und der anschliessende Austausch in einem Apple Store dürfte der schnellste Weg sein – wenn ein solcher Laden in der Nähe ist. Ansonsten bleibt immer noch der Weg zum autorisierten Service-Partner. Falls auch der zu weit weg ist, wickeln Sie den Austausch per Post ab. Apple organisiert alles, bis hin zur Verpackung, die Ihnen vorgängig überbracht wird. Allerdings dauert es ein paar Tage, bis Sie Ihr Schätzchen wiedersehen.

*Der Autor Klaus Zellweger ist Redakteur von PCTIPP.