Dieser IT-Infrastruktur-Trend kommt 2017 auf den Mittelstand zu

Auch KMU gehen täglich mit wachsenden Dateigrößen um, setzen cloudbasierte Dienste ein und erleben durch den anhaltenden Trend zum Einsatz von Mobilgeräten sowie steigendem Daten-Traffic bei Video- und Broadcast-Streaming enorm wachsende Datenmengen. Klar ist also: Der große IT-Infrastruktur-Trend für KMU in 2017 ist es, eine leistungsfähige Netzwerk-, Wireless-und Storage-Infrastruktur aufzubauen. Dieser zentrale Trend kann in drei entscheidende Komponenten unterteilt werden: 10Gigabit, 11ac Wave 2 und NAS der nächsten Generation. Netgear, ein führender Anbieter von Netzwerkequipment, fasst wichtige Informationen zu diesen Themen zusammen.