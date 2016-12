Epson und AV Stumpft schließen Partnerschaft

Epson Deutschland und das österreichische Unternehmen AV Stumpfl, ein europaweit führender Anbieter für die Herstellung und Vermarktung hochwertiger Projektionsleinwände, kooperieren bei Vertrieb, Installation und den Service ausgewählter Installationsprojektoren der Epson L-Serie.

Epson-Laserprojektor EB-L1505U © Epson Deutschland

Die neuen Epson-Laserprojektoren erfüllten selbst höchste Anforderungen professioneller Lösungsanbieter, erklärt Axel Inhoffen, Vertriebsleiter für Professional Displays bei Epson Deutschland und freut sich über den neuen Partner in diesem Bereich. "Neben der Lang AG aus Lindlar und der Firma AED aus Belgien haben wir mit der AV Stumpfl GmbH nun innerhalb kurzer Zeit den dritten führenden Anbieter von AV-Ausstattung von der Qualität unserer neuen Laserprojektoren überzeugt und als Partner gewonnen." Dieser großartige Erfolg belege deutlich, dass Epson mit der L-Serie ein sehr starkes Produktportfolio für den professionellen AV-Markt am Start habe, so Inhoff.

Rudi Hradil, Director Projector Distribution bei AV Stumpfl freut sich, seinen Kunden mit der Epson L-Serie modernste Laserprojektoren anbieten zu können, die vor allem in Sachen allgemeiner Effizienz und Qualität begeistern. Hradil: "Mit der L-Serie feiert zudem die LCD-Technologie ein eindrucksvolles Comeback. Gerade im Installationsbereich trifft das Motto 'Fit & Forget' auf diese Projektoren im vollen Maße zu."