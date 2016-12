Eingabestift mit Selfie-Auslösetaste für Android und iOS-Geräte

Der Adonit Snap ist ein 4,3 mm flacher Eingabestift und fungiert als Schreibhilfe für Android- oder iOS-Geräte.

Der kapazitive Snap ist ein cleveres Helferlein für kreatives Editieren – egal ob bei Whatsapp, Instagram, Snapchat, iMessages oder Zeichenprogrammen aller Art. © Adonit

Der Adonit Snap ist ein flacher Eingabestift, der speziell entwickelt worden ist, um Selfies aufzunehmen, Fotos zu bearbeiten und auf Smartphones kreativ tätig zu sein. Der Stylus verbindet sich über Bluetooth mit Android- und iOS-Geräten und fungiert dann als Kameraauslöser für Foto-App - das ist sehr hilfreich beim Aufnahmen von Selfies.

Mit der 1,9 mm Pixelpoint-Spitze könne Fotos unterwegs exakt bearbeitet oder selbstgeschriebene Nachrichten verfasst werden. Auch Skizzen, Zeichnungen und Notizen en passant festzuhalten ist sehr einfach möglich. Geladen wird der Eingabestift über eine Micro-USB-Schnittstelle.

Magnetische Halterung

Mithilfe eines Magneten haftet der Snap fest am Smartdevice und ist jederzeit griffbereit, wenn er benötigt wird. Fazit: In Zeiten von Snapchat und erweiterter Personalisierungsmöglichkeiten für Fotos und Nachrichtenunter unter iOS 10 ist der Adonit Snap eine smarte Hilfe im digitalem Alltag. Der Stift wird für Deutschland und Österreich von der Menatwork GmbH & Co. KG vertrieben, kostet ca. 40 Euro und ist bei Amazon, Cyberport und Compsot erhältlich.