Video-Assistenzlösung für Datenbrillen

Die Arbeit im industriellen Umfeld wird zunehmend komplexer und erfordert für immer mehr Teilbereiche Spezialisten. Durch den Einsatz der Live-Video-Assistenzlösung EVOCALL sollen Mitarbeiter bei der Ausübung ihrer Tätigkeit in Echtzeit unterstützt werden.

Per Live-Video und -Audio können Spezialisten den Prozess anleiten, wichtige Informationen wie auf die Datenbrille, das Smartphone oder Tablet schicken und so ortsunabhängig in Echtzeit unterstützen. © EVOLARIS

Das österreichische Innovationszentrum EVOLARIS hat eine Video-Assistenzlösung entwickelt, die Industriemitarbeitern, die direkt vor einer Anlage stehen, die Möglichkeit bietet, sich per Datenbrille oder Smartphone mit einem Maschinen- oder Prozessspezialisten zu verbinden. Der Fokus liegt dabei auf einer einfachen Bedienbarkeit basierend auf intuitiven Interfaces.

EVOCALL wird von der EVOLARIS next level GmbH produziert und in Kooperation mit der Kapsch BusinessCom, 50-Prozent-Eigentümer von EVOLARIS, vertrieben.

So funktioniert EVOCALL

Das EVOCALL-System ermöglicht Service- und Produktionsmitarbeitern, sich von erfahrenen Spezialisten "remote" unterstützen zu lassen - egal wann und wo. Per Live-Video und -Audio können Spezialisten den Prozess anleiten, wichtige Informationen wie Schaltpläne, Datenblätter oder Checklisten direkt auf das mobile Gerät schicken und so ortsunabhängig in Echtzeit unterstützen. Zudem kann die gesamte Supportsitzung aufgezeichnet und für Schulungszwecke verwendet werden.

Für die Nutzung von EVOCALL sind keine Spezialgeräte notwendig. EVOCALL kann in Verbindung mit allen gängigen Consumer-Geräten (Smartphones, Tablets und Datenbrillen) verwendet werden. Was den Einsatz von Datenbrillen betrifft, setzt EVOLARIS derzeit unter anderem auf die Modelle Recon Jet, Vuzix M300 und Google Glass. Der Vorteil: Durch den Einsatz von Datenbrillen bleiben beide Hände der Mitarbeiter frei, um die aktuelle Tätigkeit uneingeschränkt durchführen zu können. Gehostet wird EVOCALL im Kapsch EarthDATAsafe.

Schneller produktiv mit EVOCALL

EVOCALL wird überwiegend in den Bereichen Inbetriebnahme, Instandhaltung und Aftersales eingesetzt. Bei Inbetriebnahme erhält die ausführende Person durch den Experten frühzeitig mehr Prozess-Knowhow und man kommt gemeinsam rascher zu einer produktiven Anlage. Durch die unterstützende Funktion des Spezialisten können in der Instandsetzung mitunter zeitkritische Störungen gemeinsam schnell erledigt werden, ohne dass der Experte selbst anreisen muss. Das spart wertvolle Zeit, Reisekosten und sowohl Mitarbeiter als auch Experten können sich rasch wieder anderen Aufgaben widmen. Vor allem für Anlagenbauer ist EVOCALL im Bereich Aftersales interessant, da eine höhere Anlagenverfügbarkeit und ein verbessertes Service geboten werden können, was sich im Servicevertrag entsprechend monetär abbilden lässt.

"Die Möglichkeit, einen Spezialisten mittels Live-Video hinzuzuziehen, welcher die Arbeitsprozesse anleitet bzw. begleitet, schafft eine wesentliche Reduktion der durchschnittlichen Reparaturzeit und Reparaturkosten. Somit unterstützt EVOCALL nicht nur Instandhaltungs- und Servicemitarbeiter in ihrer täglichen Arbeit, sondern steigert zudem die Anlagenverfügbarkeit", erklärt EVOCALL-Produktmanager Markus Streibl.

Zudem kann durch die Aufnahmefunktion jede Support-Sitzung aufgezeichnet werden, wodurch Schulungsmaterialien und Anleitungsvideos in Anlehnung an reale Arbeitseinsätze entstehen. Diese praxisnahe Herangehensweise resultiert in effizientem Training-on-the-Job.

EVOCALL bereits im Realbetrieb

Eine der Firmen, die bereits auf EVOCALL setzen ist die TGW Logistics Group. Das Unternehmens in der Intralogistikbranche tätig und beschäftigt rund 2.600 Mitarbeiter an 17 Standorten weltweit. Maschinen- und Prozessspezialisten sind rund um die Uhr im Einsatz, um den Kunden mit Problemlösungskompetenz zur Seite zu stehen.

"TGW setzt aus zweierlei Gründen auf den Einsatz von Smart Glasses im Kundendienst. Zum einen steigern wir die Effizienz und Handlungsfähigkeit unserer Servicetechniker vor Ort beim Kunden, da sie sich in kniffligen Situationen mittels Audio- und Videostream einfach und schnell mit den Experten unserer Helpdesk-Teams verbinden können, um so gemeinsam an einer raschen Problemlösung zu arbeiten. Zum anderen ermöglichen wir es unserem Wartungspersonal, sich relevante Anlageninformationen im Zuge von Inspektionen direkt auf den integrierten Bildschirmen der Brillen anzeigen zu lassen. Voraussetzung hierfür ist die Integration in unser Wartungsplanungssystem TGW CMMS (Computerized Maintenance Management System)", so Christoph Knogler, Director Global Lifetime Services, TGW Logistics Group.

Abgesehen von der TGW Logistics Group setzen bereits mehrere Industrieunternehmen auf die von EVOLARIS entwickelte Lösung. "Die Resonanz der Kunden stimmt uns sehr positiv. Mittlerweile ist keine teure Spezialhardware für eine solche Lösung notwendig und die Funktionen der marktüblichen Datenbrillen werden immer umfangreicher. Der spannende nächste Schritt wird daher sicherlich die komplette Integration von EVOCALL in die Prozesse der jeweiligen Unternehmen, um den höchsten Nutzen dieses Tools zu ermöglichen", ergänzt Streibl. Mehr Infos zu EVOCALL unter: http://evocall.evolaris.net