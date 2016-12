ALSO mit Mimecast für besseren Schutz vor Cyber-Angriffen

ALSO erweitert seinen Cloud Marketplace mit den Services von Mimecast und bietet seinen Resellern ein neues Tool, mit dem Unternehmen zum Schutz ihrer E-Mail-Konten auf Office 365 wechseln können.

Besser abgesichert: ALSO Cloud Marketplace (Screenshot) jetzt mit Mimecast-Sicherheitsfunktionen.

Die Mimecast-Sicherheitsfunktionen schützen Unternehmen auch gegen erweitertes Phishing, CEO-Betrug und Ransomware-Angriffe. Mimecast bietet Schutz vor gezielten Bedrohungen, stärkt die Datenintegrität und ermöglicht eine Notfallwiederherstellung bei Ausfall der Microsoft-Infrastruktur.

"Durch Erweitern des ALSO Cloud Marketplace mit Sicherheitspaketen für Office 365 bieten wir erneut verschiedene Vorteile, die auf die Anforderungen unserer wachsenden Kundenbasis zugeschnitten sind," sagte Thorlakur Thorgeirsson, Cloud ISV-Manager bei ALSO und sieht den umfassenden Schutz durch Mimecast als ein gutes Beispiel für die Nutzung der Vorteile eines einzelnen Anbieters.

"Die steigende Akzeptanz von Office 365 ist eine große Chance für Anbieter von IT-Lösungen, da die meisten Unternehmen für den Umstieg auf eine neue Plattform umfassende Beratung und Support benötigen. Viele Kunden haben Bedenken in Bezug auf Sicherheit, komplexe Archivierungsanforderungen und die erhöhte Gefahr von Ausfallzeiten. Unsere Partnerschaft mit ALSO trägt dazu bei, die Expansion von Mimecast in europäische Märkten mit unserem Angebot für E-Mail-Sicherheit, Kontinuität und Archivierungsleistungen zu beschleunigen", so Lisette Sens, European Partner Director bei Mimecast.

Alle Services von Mimecast sind jetzt im ALSO Cloud Marketplace verfügbar.