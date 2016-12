Eine klare Sicherheitsstrategie ist entscheidend

IT-Sicherheit wird in Unternehmen zur strategischen Frage und gleichzeitig steigt der Investitionsbedarf.

IT-Sicherheit wird in Unternehmen zur strategischen Frage und gleichzeitig steigt der Investitionsbedarf. Dies ergab die von Cisco unterstützte "CISO Security Studie" von IDG Research Services, die unter rund 500 IT-Entscheidern in unterschiedlichen Positionen durchgeführt wurde.

"Sicherheit ist im fortschreitend digitalisierten Unternehmensumfeld ein essenzieller Baustein für Erfolg und Unternehmenswachstum. Diese Studie bestätigt unsere kürzlich durchgeführte Umfrage in Österreich, dass sich die Unternehmer dessen auch bewusst sind. Dass viele Unternehmen diese Verantwortung sehr ernst nehmen, sehen wir als eine positive Entwicklung", sagt Achim Kaspar, General Manager Cisco Austria.

Ohne Investitionen keine IT-Sicherheit

Der Studie zufolge verfolgen 84 Prozent der befragten Firmen einen strategischen Ansatz bei IT-Sicherheit, weitere elf Prozent planen in den nächsten zwölf Monaten den Aufbau strategischer Security-Konzepte. Darin zeichnet sich eine engere Bindung an die Geschäftsführung ab. Denn Verantwortliche für Informationssicherheit sind in 48 Prozent der Firmen direkt dem Geschäftsführer unterstellt, bei kleinen Unternehmen sogar 93 Prozent.