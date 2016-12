2017 werden Multi-Vektor-DDoS-Angriffe im Terabit-Bereich zur neuen Normalität

"Die Internet-Community sollte sich darauf vorbereiten, dass Botnetze wie Mirai in Zukunft um höchst potente Angriffsvektoren ergänzt werden. Wir können in naher Zukunft damit rechnen, dass DDoS-Attacken im Terabit-Bereich gehäuft auftreten. Was sie so gefährlich macht ist die Kombination aus Zero-Day-Angriffsvektoren, Verbreitungsmechanismen wie demMirai-Botnetz und der Erfindungsreichtum von Hackern. Die Internet-Verfügbarkeit von großen geografischen Regionen und selbst ganzen Ländern kann dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden ", so Larson weiter. "Die Folgekosten nur einer einzigen DDoS-Attacke beziffern sich für große Unternehmen auf etwa 444.000 US-Dollar. Kosten für entgangene Umsätze und Kosten für die IT. Man braucht nicht viel Fantasie um sich vorzustellen welchen ökonomischen Schaden solche Angriffe in bestimmten Regionen anrichten könnten."