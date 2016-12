Komplettes Windows 10 bald auf dem Smartphone?

Windows 10 soll nun auch in ultramobilen Tablets und 2-in-1-Geräten Einzug halten.

Windows 10 soll nun auch in ultramobilen Tablets und 2-in-1-Geräten Einzug halten: Microsoft hat die vollständige Unterstützung für bestimmte ARM-Prozessoren aus dem Hause Qualcomm angekündigt. Bereits im kommenden Jahr sollen erste Snapdragon-Geräte auf den Markt kommen, die sowohl Universal Windows Apps als auch herkömmliche x86-32-Bit-Anwendungen ausführen können. Als Beispielprogramme führen die Redmonder Adobe Photoshop, Microsoft Office sowie populäre Windows-Spiele auf.

Die neuen Geräte sollen die Vorzüge der sparsamen Qualcomm-Chipsets mit der Funktionsvielfalt eines vollständigen Windows-Betriebssystems kombinieren und dank integrierter Funkmodule ständige Konnektivität sichern. Enterprise-Anwender können dadurch auch unterwegs auf alle unternehmenskritischen Anwendungen zugreifen und müssen keine Einbussen bei der Mobilität in Kauf nehmen.

Microsoft und Intel scheiterten mobil

Microsoft hatte bereits in der Vergangenheit Windows-Geräte mit ARM-Chipsets auf den Markt gebracht. Allerdings war das darauf installierte Windows RT nicht in der Lage, herkömmliche x86-Anwendungen auszuführen. Die Nutzer waren daher auf den vergleichsweise spärlich ausgestatteten Windows Store angewiesen, was die Popularität des Betriebssystems stark beeinträchtigte. Mit dem Start von Windows 10 legte Microsoft das Projekt RT ad acta.