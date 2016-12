Nachfrage nach Drohnen-Abwehrsystemen steigt stark

Eine eigene Projektgruppe im ÖWD beschäftigt sich mit den zukünftigen Bedrohungsszenarien durch Drohnen und den entsprechenden Abwehrmöglichkeiten. "Wir spüren hier eine deutliche Zunahme der Anfragen, Drohnenabwehr ist in den USA längst ein großes Thema und das wird es bald auch bei uns", sagt Alfred Lozinsek, Bereichsleiter bei ÖWD im Rahmen einer Präsentation im Klagenfurter Lakesidepark. "Die Bedrohung durch Drohnen ist vielfältig, sie reicht von möglichen Sprengstoff-Attentaten bei Großveranstaltungen wie Fußballspielen oder Konzerten bis hin zur Attacke und Spionage in Rechenzentren." Auch beim Schmuggel, beispielsweise in Gefängnissen, könnten Drohnen zum Einsatz kommen.