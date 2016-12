8 Sicherheits-Tipps für digitale Nomaden

Mike Elgan hat jahrelang ausschließlich auf Reisen gearbeitet. Lesen Sie hier, wie man sich in fremden Ländern sicher bewegt und seine Wertsachen erfolgreich schützt.

Die besten Tipps für Digitale Nomaden: Laptop und Rucksack absichern, richtig reisen uvm. © Mike Elgan / IDG

Jeder der digitale und mobile Technologie in unterschiedlichen Umgebungen nutzt ist meiner Definition nach ein digitaler Nomade. Egal ob zu Hause, im Büro, Starbucks, oder im Plastikliegestuhl am Hotel-Pool.

Ich habe mit meiner Frau ausschließlich nomadisch gelebt, in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika. Ich wurde beraubt, habe mich verirrt und wurde, was am schlimmsten war, von Internet und zuverlässigem Strom getrennt. Währenddessen habe ich viel gelernt - vor allem auf die harte Tour. Lassen sie mich mit ihnen mein hart erkämpftes Wissen teilen.

1. Wie man einen Rucksack richtig wählt und verwendet

Das wichtigste Merkmal eines Rucksacks ist die Sicherheit. Allerdings anders als man sich das gemeinhin vorstellt.

Es gibt eine ganze Industrie von Sicherheits-Merkmalen, die das Problem als eines des Materials betrachtet. Eine Firma namens Pacsafe ist die führende Marke in diesem Bereich. sie statten Rucksäcke mit Drahtgeflechten oder speziellen Abdeckungen Abdeckungen aus. Reißverschlüsse werden mit Schlössern gesichert.

Die Idee dahinter ist es, den Rucksack im Hotelzimmer absperren zu können um Diebstahl zu verhindern. Doch selbst wenn man den Rucksack an ein Rohr oder den Schreibtisch anhängt, wird ein determinierter Dieb einfach die Kabeln durchschneiden, ein Rohr herausreißen oder einen anderen Weg finden, die Sachen zu stehlen.

Der beste Schutz vor Diebstahl ist deshalb Social Engineering und einige grundlegende Verhaltensregeln. Es beginnt mit der Auswahl des Rucksacks.

Es gibt qualitativ hochwertige Rucksäcke auf dem Markt, verstärkt oder nicht verstärkt. Wenn sie einen auffallend hochwertigen Rucksack haben, machen sie sich sofort zu einem Ziel für Diebstahl. Zum Beispiel sieht der Soot Electropack sehr vielversprechend aus, oder der Pelikan Progear S130 Sport Elite Laptop-Rucksack. Diese Produkte sind aber nur dann großartig, wenn sie nie die Sicherheit und den Komfort von reichen und sicheren Orten verlassen. In anderen Ländern könnten sie an diese genauso gut ein Klebeband anbringen mit der Aufschrift: "Stiehl mich!".

Das wichtigste Sicherheitsmerkmal an einem Rucksack ist, dass er langweilig aussieht. Kaufen sie einen schwarzen Rucksack ohne tolle Funktionen oder Designer-Logos. Je einfacher umso besser. Das zweite ist, dass er möglichst alles von Wert beherbergen kann, aber dennoch angenehm zu tragen ist.

Grundsätzlich gilt: Es ist viel sicherer wertvolles Material direkt bei sich zu tragen. Ich bin ein großer Fan von SCOTTeVEST Kleidung, die mit Taschen nur so gespickt ist. Mein Favorit ist die "Off The Grid" Jacket, die 29 Taschen hat. Sie lässt sich auch sehr klein zusammenlegen und benötigt so nur wenig Platz in meinem Gepäck.