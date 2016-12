RTR: Der Datenverbrauch der Österreicher hat sich innerhalb eines Jahres verdoppelt

Die Abbildung zeigt das verbrauchte Up- und Downloadvolumen am Mobilfunk-Endkundenmarkt in Terabyte. SMS und MMS sind darin nicht enthalten. Im 2. Quartal 2016 wurden 127.730 TB konsumiert. Dies entspricht einem deutlichen Anstieg von 15,6 Prozent verglichen mit dem 1. Quartal 2016.