eMobility Lounge: Vertrauen in Elektromobilität muss größer werden

Bereits zum zweiten Mal veranstaltete NTT DATA Österreich in Kooperation mit der Bundesinitiative eMobility Austria (BieM) die "eMobility Lounge". Die Teilnehmer kamen zu dem Schluss, dass das Vertrauen in die Elektromobilität größer werden muss.

Roland Punzengruber, Geschäftsführer der Hyundai Import GmbH, Gerhard Hagenauer, Product Marketing i-Mobility NTT DATA Österreich, Matthias Groher, Bundesverband Elektromobilität in Deutschland (BEM), Klaus Schmid, Geschäftsführer NTT DATA und Helmut-Klaus Schimany, Vorstandsvorsitzender der BieM. © NTT DATA

"Das Vertrauen in Innovationen ist der entscheidende Faktor, um im digitalen Zeitalter am Ball bleiben zu können", sagte Klaus Schmid, Geschäftsführer von NTT DATA Österreich, im Rahmen der jährlichen "eMobility Lounge" in Wien. Gekommen waren Branchenteilnehmer - von von Ladestellenherstellern über Energieversorger bis zu Automobilherstellern aus Österreich und Deutschland.

Innovation als langfristiger Prozess - Lob für Österreich

Der Wert des Vertrauens wurde auch in anderen Vorträgen beschworen. "Die Unternehmen werden immer an kurzfristigen Zielen gemessen, wenn nicht alles sofort funktioniert, macht sich Panik breit. In neue Entwicklungen muss mehr Vertrauen gesetzt werden, es dauert immer eine gewisse Zeit, bis sie reibungslos funktionieren", so Matthias Groher vom Bundesverband Elektro-mobilität in Deutschland (BEM). In Punkto rascher Umsetzung sei Österreich seinem Nachbarland bereits um einiges voraus.

Schlüsselfaktoren Umdenken und Zusammenarbeit

Auch in der Automobilbranche setzt ein Umdenken ein, wie Roland Punzengruber, Geschäftsführer der Hyundai Import GmbH, meint: "Die Branche wird sich in den nächsten fünf Jahren stärker verändern als in den vergangenen dreißig. Der Automobilhersteller muss also zum Mobilitätsdienstleister werden."

Helmut-Klaus Schimany, Vorstandsvorsitzender der BieM, ist optimistisch, dass Innovationen in der Elektromobilität zukünftig besser Fuß fassen: "Stellenweise fehlt es zwar noch etwas an Interoperabilität, doch erfreulicherweise verstärken die Betreiber zunehmend ihre Zusammenarbeit."

NTT DATA sieht sich als Begleiter ins eMobility-Zeitalter

Der Vorteil von NTT Data sei, dass es als einziger Anbieter Fachwissen aus den Bereichen Elektromobilität, Carsharing sowie Mobilität mit dem IT-Knowhow bündeln könne, beschreibt Gerhard Hagenauer, Product Marketing i-Mobility NTT DATA Österreich, das Leistungsportfolio von NTT DATA Österreich. "Wir begleiten unsere Kunden Schritt für Schritt, erklären sämtliche Maßnahmen und entwickeln einen realistischen Zeitplan für die Umsetzung des Projekts."