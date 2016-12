IT-Verantwortliche fürchten Hacks in der Weihnachtszeit

Die große Mehrheit der Befragten (76Prozent) gab an, sich in der Weihnachtszeit generell um die IT zu sorgen. Die stärksten Bauchschmerzen verursachen ihnen dabei die Verfügbarkeit von IT-Personal (41Prozent), die Gefahr von Cyber-Attacken (31Prozent) und die Anbindung von Mitarbeitern, die über Weihnachten remote arbeiten möchten (31Prozent). Am größten ist die Sorge um die Verfügbarkeit der IT-Mitarbeiter in Frankreich. 62 Prozent der französischen IT-Verantwortlichen nannten diesen Punkt als kritisch. Die größte Angst vor Hackern herrscht dagegen in den USA. 48Prozent der befragten US-Amerikaner treibt vor allem das Risiko von Cyber-Angriffen während der Weihnachtszeit um.

Auf dem Wunschzettel der Studienteilnehmer für 2017 stehen höhere IT-Budgets (42Prozent) ganz oben. Die Migration von IT in die Cloud (18Prozent) und mehr Personal (16Prozent) folgen auf den Plätzen zwei und drei. Am dringendsten ist der Wunsch nach mehr finanziellen Mitteln in Deutschland. Hier sieht mehr als die Hälfte (51Prozent) der Befragten höhere IT-Budgets als Top-Priorität für 2017. Am geringsten fällt der Wunsch nach mehr Geld dagegen bei den IT-Verantwortlichen in Großbritannien aus. Dort stehen höhere Budgets nur bei einem guten Drittel der Befragten (35Prozent) ganz oben auf dem Wunschzettel. Mehr IT in der Cloud erhoffen sich vor allem die IT-Verantwortlichen in den USA und Schweden, wo 26Prozent beziehungsweise 25Prozent diesen Wunsch äußerten. Ganz anders dagegen in Deutschland und Australien: Dort möchten nur 14Prozent beziehungsweise 11Prozent mehr IT in der Cloud sehen.