Apple Airpods sind Wegwerfartikel

Nach langer Verzögerung sind die Apple Airpods seit einigen Tagen erhältlich. Die kleinen und komplett drahtlosen Kopfhörer haben nun ihren Weg zu den Bastlern von iFixit gefunden, die untersucht haben, wie gut man die Airpods reparieren kann. Das Urteil ist verheerend. Die Airpods werden ausschließlich von Klebstoff zusammengehalten, und das in rauen Mengen. Wer hier etwas reparieren möchte, stößt schnell an seine Grenzen.

Der viele Kleber macht es nötig, das Gehäuse der Airpods zu zerstören, um an das Innenleben zu gelangen. Dabei taucht der speziell für die Airpods entwickelte Apple-W1-Chip ebenso auf wie ein Infrarotsensor und ein extrem kleiner Coax-Stecker. Der Akku, der zusammen mit der Antenne des Airpods in dem länglichen Fortsatz des Ohrhörers steckt, hat eine Kapzität von 93 mAh. Nach dem Auseinandernehmen ist der Airpod zerstört, die Technik findet keinen Weg zurück mehr in das kaputte Gehäuse.