Haben Pixel-Smartphones ein Lautsprecher-Problem?

Obwohl Google Pixel und Pixel XL in vielen Tests gut abgeschnitten haben, gibt es offenbar ein Problem, das zwar nicht alle, aber sehr viele der Geräte betrifft und bei dem es sich anscheinend um einen Hardware-Fehler handelt. Der betrifft den Lautsprecher des Gerätes. Bei maximaler Lautstärke und schnellen Tonwechseln ist dann ein kontinuierliches Clipping, also ein störendes Schnarren und Knacken des Lautsprechers wegen Übersteuern zu hören. In einem Video demonstriert ein Nutzer das eindrucksvoll mit mehreren Pixel-Geräten und einer Piano-App. Um ein Problem mit der App ausschließen zu können, demonstriert er die App außerdem auf einem Nexus 6, dabei gibt es keine Probleme.