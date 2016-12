Outlook mit genialen Plugins aufbohren - gratis

Rüsten Sie fehlende Funktionen in Microsoft Outlook nach und passen Sie Outlook optimal an Ihre Erfordernisse an – mit Gratis-Addons. Wir stellen die besten Outlook-Plugins vor. Plus: Einige Zusatz-Tools für Outlook.

Outlook mit Plugins aufpeppen © fotolia/fotomek

Microsoft Outlook ist bei vielen Privatanwendern und in vielen Büros das Rückgrat der Kommunikation - als Mailclient, zur Terminplanung und zur Verwaltung Ihrer Kontaktdaten. Viele Anwender verwenden durchaus noch ältere Versionen von Microsoft Office und Outlook. Warum auch nicht? Für viele Einsatzzwecke reichen Outlook 2010 oder 2013 locker aus. Sparen Sie sich also das Geld für eine neue Office-Version und rüsten Sie stattdessen ein älteres Outlook mit pfiffigen Erweiterungen/Add-Ins auf.

Den ohnehin schon beeindruckenden Funktionsumfang von Microsoft Outlook können Sie nämlich mit einer Fülle von Plugins und Addons noch deutlich erweitern und an Ihre Bedürfnisse anpassen. Viele dieser Plugins für Outlook sind sogar kostenlos erhältlich, in einigen Fällen dürfen die Gratis-Addons nur für den privaten Einsatz kostenlos genutzt werden. Lesen Sie also gegebenenfalls vor der Verwendung eines Outlook-Plugins im professionellen Umfeld in den AGBs nach, ob Sie das gewünschte Addon in Ihrer konkreten Situation auch tatsächlich gratis nützen dürfen.

Sie möchten wissen, welche Erweiterungen bereits in Ihrem Outlook installiert sind? Kein Problem: Unter "Datei, Optionen, Add-Ins" sehen Sie sofort, welche Outlook-Plugins Sie schon installiert haben.

IN DIESEN FORMATEN LIEGEN GRATIS-ADDONS FÜR OUTLOOK VOR

Etliche Addons werden als EXE-Datei zum Download bereit gestellt. Zur Installation des Outlook-Addons starten Sie die EXE wie gehabt mit einem doppelten Mausklick und folgen dann der Installationsroutine. Nach erfolgter Installation sollten Sie in der Outlook-Oberfläche nach einem Menüpunkt wie "Optionen" oder "Einstellungen" suchen, um das Plugin optimal an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Ein anderes Format für Outlook-Plugins ist das einfache Textformat hol – damit können beispielsweise Kalenderdaten bereit gestellt werden. Am einfachsten integrieren Sie Daten im hol-Format in Outlook, wenn Sie die betreffende hol-Datei in den richtigen Unterordner von Outlook kopieren – dazu später mehr. Auch das ics-Format findet man gelegentlich bei Outlook-Addons. Dabei handelt es sich um ein iCal-Format, das ebenfalls für den Austausch von Kalenderdaten benutzt wird. iCal/ics-Daten werden über das Menü "Datei, Importieren, iCalendar-Datei importieren" nach Outlook gehievt.

OUTLOOK-ADDONS GIBT ES GRATIS UND KOSTENPFLICHTIG

Erweiterungen/Plugins/Addons für Outlook gibt es in Hülle und Fülle, sowohl kostenpflichtige als auch kostenlose. Wir stellen auf dieser und den nächsten Seiten einige wirklich praktische, mitunter geradezu geniale Gratis-Plugins für Outlook vor, die entweder den Arbeitsalltag mit Microsoft Outlook deutlich erleichtern und Zeit sparen und/oder mitunter sogar Spaß machen.

OUTLOOK-ADDONS NICHT VOREILIG INSTALLIEREN

Installieren Sie nicht sofort jedes Gratis-Addon, auf das Sie beim Stöbern im Internet stoßen. Mit jedem installierten Addon wird Ihr Microsoft Outlook schwergewichtiger, startet mitunter langsamer und reagiert vielleicht verzögerter auf Eingaben. Zudem besteht bei jedem Plugin die Möglichkeit, dass das Addon nicht einwandfrei funktioniert und im schlimmsten Fall sogar den Betrieb von Outlook stört oder verhindert. Überlegen Sie sich vor der Installation also sorgfältig, ob das gewünschte Outlook-Plugin wirklich sinnvoll für Sie ist.

Hinweis: Nicht alle der hier vorgestellten Outlook-Erweiterungen sind kompatibel zu Outlook 2013 beziehungsweise Office 365. Beachten Sie unbedingt die Systemvoraussetzungen des Herstellers.

Damit genug der Vorrede, los geht es mit unserer Zusammenstellung der besten Gratis-Plugins für Outlook.

XING CONNECTOR FÜR OUTLOOK

Mit dieser ungemein nützlichen Outlook-Erweiterung importieren Sie alle Ihre Xing-Kontakte nach Outlook. Der Vorteil liegt auf der Hand: Sobald sich bei einem Ihrer Xing-Kontakte etwas an den Daten ändert, wird der entsprechende Eintrag in Outlook aktualisiert. So bleiben Ihre Kontakte in Outlook immer auf dem neuesten Stand. Obendrein haben Sie zu jedem Kontakt nun auch in Outlook immer ein Profilbild vor Augen – nämlich das aus dessen Xing-Profil. Der XING Connector setzt den Microsoft Outlook Social Connector (OSC; 32 und 64 Bit) voraus, dessen Downloadlink Sie beim Xing Connector angezeigt bekommen.

Download: Xing Connector für Outlook 2013, 2010, 2007 oder 2003 (32 und 64 Bit) unter Windows XP, Vista und 7. Achtung: Nicht für Outlook 2016 geeignet.

NOREPLYALL ADD-IN : FALSCHE RUNDMALS VERHINDERN

Das Add-In NoReplyAll verhindert versehentliche "Alle-Antworten"-Mails auf Rundmails, indem es beim Empfänger auf Wunsch die "Allen-Antworten-Funktion" (ReplyAll) deaktiviert. Zusätzlich verhindert es, dass die E-Mail weitergeleitet werden kann. Die Erweiterung stammt von Microsoft und eignet sich für die Outlook-Versionen 2007, 2010 und 2013. NIcht geeignet für Outlook 2016.

Download: NoReplyAll

EXTRA-TIPP: NK2EDIT VERBESSERT DIE AUTO-VERVOLLSTÄNDIGUNGS-FUNKTION

Kein Addon, sondern ein eigenständiges Freeware-Programm ist NK2Edit von NirSoft. Wenn Sie Microsoft Outlook nutzen und eine Mail-Adresse eingeben, dann wird diese für die Autovervollständigung gespeichert. Beim nächsten Eintippen der Anfangsbuchstaben, gibt Ihnen Outlook Vorschläge zur automatischen Vervollständigung der Adresse. Die gespeicherten Mail-Adressen dürfen Sie mit dem kostenlosen Tool NK2Edit 3.05 bearbeiten, löschen oder auch neue hinzufügen. Mit der Freeware dürfen Sie unter anderem den Adresstyp, die eigentliche Adresse, den angezeigten Namen, den Suchstring und auch den Anzeigentyp bearbeiten.

Download: NK2Edit

OFFICE CONFIGURATION ANALYZER TOOL

Mit dem kostenlosen Office Configuration Analyzer Tool (kein Addon, sondern ein eigenständiges Programm) finden Sie die Gründe für Office- und Outlook-Probleme. Auch bei der Anbindung von Outlook an Office 365 und Exchange kann das Werkzeug ein wertvolles Hilfsmittel sein, auch für Anwender, die ohne Administratoren ein Office-Problem auf ihrem Rechner lösen oder die Konfiguration überprüfen wollen. Auch für Office 2016 geeignet!

Download : Microsoft Office Configuration Analyzer Tool