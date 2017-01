Datenretter Attingo warnt: Gefahr von Datenlecks gerade zum Jahreswechsel

Der Jahreswechsel wird in vielen Unternehmen zum Anlass genommen, PCs und Laptops auszutauschen und den Mitarbeitern neue Geräte zur Verfügung zu stellen. Was bei den ausrangierten PCs, die oft an Mitarbeiter weitergegeben werden, zu kurz kommt, ist die korrekte Datenlöschung der gebrauchten Datenträger.

Nicht jede ausgemusterte Festplatte muss physisch zerstört werden, um die Daten zu vernichten. Doch ein paar Maßnahmen, wie Datenverschlüsselung, sollte man schon beachten, bevor man die Platte weitergibt. © Attingo

Wenn die Datenlöschung falsch durchgeführt oder gar vergessen wird, können sensible Unternehmensdaten sehr schnell in die falschen Hände gelangen. Gerade bei Leasingverträgen - mittlerweile sind etwa 20 Prozent der Arbeitsplätze mit solchen Geräten ausgestattet - werden bei groß angelegten Systemumstellungen viele neue Geräte angeschafft. Die Leasingpartner erhalten die alten Systeme mit häufig nicht korrekt gelöschten Datenträgern retour.

Über Umwege werden die Festplatten und SSDs nicht selten auf Tauschbörsen wie eBay oder willhaben.at angeboten. Nicolas Ehrschwendner, Geschäftsführer der Attingo Datenrettung GmbH, kennt die Problematik nur zu gut: "Für unser Ersatzteillager mit über 10.000 Festplatten kaufen wir oft auch gebrauchte Festplatten. Wie viele - teils sehr sensible - Daten auf diesen noch vorhanden sind, überrascht uns immer wieder aufs Neue!". Besonders in Branchen wie Healthcare, Industrie und dem öffentlichen Bereich kann das fatale Folgen haben, wenn die Daten in die falschen Hände geraten.

Gefahrenquellen oft nicht bewusst

Das Problem beschränkt sich nicht alleine auf Festplatten aus PCs und Laptops - auch andere Geräte speichern Daten, woran bei der Entsorgung oder Weitergabe oft nicht gedacht wird. Dazu zählen unter anderem Kopierer, Drucker und Multifunktionsgeräte, Diktiergeräte oder Fotospeicherkarten. "Auch von einzelnen Festplatten aus RAID-Storages oder Servern, die beispielsweise bei Fehlermeldungen oder ersten Defekten ausgetauscht werden, ist es durchaus möglich, unternehmenskritische Informationen zu gewinnen. Besonders kleinere Dokumente oder sensible Datensätze einer Datenbank oder Tabellenkalkulation sind mit entsprechender Fachkenntnis zu extrahieren.", weiß Ehrschwendner. Sein Unternehmen rekonstruiert Daten für Gerichte, Sachverständige und Polizei von vorsätzlich vernichteten Datenträgern. Häufig ist es auch bei solchen Datenträgern noch möglich verwertbare Beweise zu rekonstruieren. Gerade deshalb verfügt Attingo über viel Spezialwissen im Bereich Datenvernichtung.

Vollständige Datenvernichtung fast unmöglich

Nicht in allen Fällen wird auf eine Datenvernichtung verzichtet oder vergessen. Allerdings werden auch dabei viele Fehler gemacht, wie zum Beispiel die Daten einfach nur zu löschen oder den Datenträger zu formatieren. In diesen Fällen ist eine Datenrettung möglich. "Gelöschte Daten sind auf den Speichermedien physisch noch verfügbar und rekonstruierbar, solange die betroffenen Sektoren nicht überschrieben wurden", so Ehrschwendner. "Eine Vernichtung wäre nur durch vollständiges Überschreiben aller Speicherbereiche der Festplatte oder SSD möglich, was technisch bedingt nur selten umsetzbar ist." Datenträger verfügen über versteckte Speicherplatzbereiche, wohin defekte Sektoren ausgelagert werden. Diese werden in den meisten Fällen nicht vernichtet und können noch ausgelesen werden.

Richtig vernichtet - das ist zu beachten

Die korrekte Vernichtungsstrategie ist abhängig vom Sicherheitsbedürfnis des Anwenders und der Sensibilität der Daten. Dennoch gibt es ein paar To-Dos vor dem Verkauf oder der Weitergabe eines gebrauchten Datenträgers. Eine probate Lösung im Vorfeld wäre die "Full disc encryption", also die Verschlüsselung des kompletten Datenspeichers bereits vor der ersten Verwendung. Weiters ist das Überschreiben des Datenträgers, beispielsweise nur mit Nullen, ein Pflichtpunkt, bevor dieser in fremde Hände gegeben wird.

Die verbreitete Meinung, dass mehrfaches Überschreiben einer Festplatte die Sicherheit erhöht, ist nicht mehr als ein Mythos. Wurden sensible Daten gespeichert, ist nach einer korrekten Löschung auch die mechanische Vernichtung zu empfehlen, um einem Datenleck vorzubeugen. Ehrschwendner rät: "Sich in Zukunft nicht nur Gedanken um die Datensicherung, sondern auch um die Datenlöschung zu machen, ist in jedem Fall ein wichtiger Neujahrsvorsatz." Für all jene, die auf Nummer sicher gehen wollen, sagt Ehrschwendner, biete Attingo Datenvernichtung als auch die Verifikation von gelöschten Datenträgern als Dienstleistung an.