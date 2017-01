ALSO unterstützt Channel-Partner bei Microsoft Azure Migrationen

ALSO bietet seinen Partnern einen Assisted-Migration-Dienst an bei dem Microsoft Certified Technicians Kunden bei der Migration auf Microsoft Azure unterstützen.

Gustavo Möller-Hergt, CEO der ALSO Holding. © ALSO

ALSO erweitert das Microsoft-CSP-Portfolio des Cloud Marketplace um einen Assisted-Migration-Dienst. Mit dem neuen Service stehen den Channel-Partnern des Unternehmens Konfigurationsvalidierung, der Austausch von Best Practices und umfangreiche Kenntnisse des Migrationsprozesses zur Verfügung. Assisted Migration wird allen Partnern in allen fünfzehn ALSO-Ländern angeboten.

"Jedes Projekt ist einzigartig. Indem wir unseren Partnern mit unseren Certified Technicians zusätzliche Arbeitskraft und Know-how zur Verfügung stellen, leisten wir einen zentralen Beitrag zu erfolgreichen Migrationsprojekten und einem erstklassigen Anwendererlebnis. Als größter indirekter CSP-Partner von Microsoft in Europa verfügen wir über sehr viel Erfahrung mit Migrationsprojekten“, sagt Gustavo Möller-Hergt, CEO der ALSO Holding.

Die Durchführung von Geschäftstätigkeiten auf der Azure-Plattform wird immer beliebter und Migrationen von bestehenden lokalen Plattformen in die öffentliche Cloud werden immer häufiger durchgeführt. Mit dem Assisted-Migration-Dienst sollen die Hürden für den Verkauf von Azure gesenkt und eine schnellere und reibungslosere Migration ermöglicht werden.