Samsung Wearables ab sofort mit iOS kompatibel

iPhone-Besitzer, die eine größere Wahlmöglichkeit schätzen, werden sich freuen: Ab sofort sind die Samsung Gear S3, die Gear S2 und die Gear Fit2 auch mit iOS-Geräten kompatibel.

Es muss nicht immer die Apple Watch sein: Die Samsung Gear S3 arbeitet ab sofort auch mit dem iOS-Betriebssystem von Apple zusammen. © Samsung

Nutzer können ab heute die Samsung Gear-S-App für die Gear S2 und Gear S3 sowie die Gear Fit-App für die Gear Fit2 auf kompatiblen Geräten aus dem Apple App Store herunterladen.

Sobald der Nutzer die App aus dem Store lädt, lässt sich das iOS-Gerät in wenigen Schritten mit einem der Samsung Wearables synchronisieren. So können auch iOS-Nutzer die Samsung Gear S3 verwenden. Die Smartwatch ist nach IP68-Zer tifizierung wasser- und staubgeschützt und hat GPS integriert und bietet zudem Altimeter und eine neue Speedometer-App.

iOS-Nutzer können jetzt auch ihre Fitness-Daten tracken, sowie Routen, Puls, Tempo und Kalorienverbrauch aufzeichnen. Die Gear S3 gibt es in den zwei Varianten: Gear S3 frontier, die speziell für Outdoor-Abenteuer ausgelegt ist, und Gear S3 classic, die in punkto Design an edle Luxusuhren erinnert.

Die verschiedenen Funktionen und Apps der Samsung Geräte hängen von der jeweiligen iOS-Version und deren Anwendungen ab.

Weitere Infos finden sich unter www.samsung.at