Drei Trends im Cloud Data Management für 2017

Die vermehrte Nutzung der Cloud, sowohl der Private als auch der Public Cloud, lässt Hard- und Software immer mehr verschmelzen, so dass kosteneffiziente und einfache Lösungen entstehen. Aus diesen Entwicklungen leitet Rubrik drei zentrale Trends ab, welche die Unternehmens-IT zukünftig vermehrt beschäftigen werden.

Es gibt natürlich noch ein paar Hürden, um diese neu entdeckte Offenheit umsetzen zu können. Um Daten möglichst sicher und effizient zu übergeben, müssen die IT-Abteilungen die Kontrolle darüber behalten, wer zu welchen Datensätzen Zugang erhält. "Ein Problem ist die zunehmende Nutzung der Daten und damit die steigende Datenmenge, die durch Aktionen wie die Veränderung der Daten entsteht. Die Demokratie der Daten in der Cloud soll anpassbar bleiben und vereinfacht werden", berichtet Roland Stritt, Channel Director EMEA bei Rubrik. "Dazu wird es einige Lösungen geben, die dies veranschaulichen und einen schnellen und einfachen Datenzugriff erlauben."

2. Machine Learning für Big Data Die Migration in die Cloud schafft neue Optionen, mit den Unternehmensdaten zu arbeiten. Obwohl AI keine neuartige Technologie ist, hat die Standardanwendung für Datenmanagement gerade einen Lauf.

Machine Learning tritt in diesen Bereich durch intelligentes Speichern ein. Software Defined Storage (-SDS) ist bei schnelleren Antwortzeiten kostengünstiger als die Speicher-Hardware, die es ersetzt. Intelligentes SDS imitiert die Funktionen des menschlichen Gehirns und bietet damit bessere Verfahren für die Zusammenstellung und Kombination der Daten. Natürlich ist auch die hohe Genauigkeit ein großer Vorteil des Systems, denn die Suchfunktion liefert automatisch die relevantesten Ergebnisse.

3. Tools für die Sicherheit der Cloud In hybriden Umgebungen sind Sicherheitsbedenken immer noch der entscheidende Grund für Zurückhaltung. Experten halten die Daten in der Cloud jedoch nicht für weniger sicher, als wenn sie innerhalb des Unternehmensnetzes gelagert wären. Dazu benötigt man nur andere Lösungen.

Und die Unternehmen sind auf der Suche nach diesen Lösungen. Eine Studie von Forbes zeigt, dass CIO in ihrer Budgetplanung Cloud Computing und der Sicherheit höchste Priorität einräumen. 82 Prozent nannten die Sicherheit als einen der größten Posten für die Ausgaben für IT, 62 Prozent nannten Cloud Computing. In einem kürzlich veröffentlichten Bericht von Crowd Research Partners heißt es, dass 84 Prozent der Teilnehmer die derzeit verfügbaren Sicherheitstools für die Cloud für unzureichend halten. Danach sollten sich alle Unternehmen ausschließlich mit Cloud orientierten Sicherheitsfunktionen beschäftigen.