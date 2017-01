AR-Software "Tango" macht Museen zum interaktiven Erlebnis

Die Augmented-Reality-(AR)-Software "Tango" soll es Museen rund um den Globus ermöglichen, Besucher auf interaktive Art und Weise Kunst neu erleben zu lassen. Das Detroit Institute of Arts ist das allererste Museum, das an dem innovativen Projekt teilnimmt.

Interaktivität via Handy: Besucher erwecken einen Dinosaurier zum Leben. © get.google.com/tango

In Zusammenarbeit mit GuidiGO hat das Detroit Institute of Arts "Lumin" entwickelt. Dahinter verbirgt sich eine mobile Tour, die auf Tango zurückgreift und somit Interaktivität und hinterlegte Infos in den Museumsbesuch miteinbezieht. Besucher des Museums müssen für das Erlebnis am Eingang nach Tango fragen und bekommen dann ein Lenovo-Smartphone, auf dem die Softwarte installiert ist.

Einige der vielen Abteilungen des Museums sind bereits in die Tango-Technik integriert. So können beispielsweise die ausgestellten Mumien mit der Software abgescannt werden. Besucher sehen dann nicht nur die Hüllen der Mumien vor sich liegen, sondern offenbaren mit dem ihnen zugewiesenen Smartphone und dessen Kamera auch das Skelett auf dem Display. Es entsteht somit der verblüffende Eindruck, man röntgte die Leichname quasi selbst.

Neues Erlebnis schaffen

In einem anderen Raum des Detroit Institute of Arts befinden sich uralte, einfarbige Reliefs. Richten Besucher das Mobilgerät auf sie, erscheinen die Reliefs auf dem Display in den Originalfarben von einst. In vielen anderen Räumen haben die Entwickler ebenso weitere Extras zu den Objekten installiert. So soll der Museumsbesuch mit interaktiven Möglichkeiten zu einem neuen Erlebnis werden, das auch viele junge Leute wieder in die Museen ziehen soll. So können ausgestellte Dinosaurierskelette bei Blick durch das Smartphone zum Leben erweckt werden.