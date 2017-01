Internet über Drohnen: Google stellt Vorhaben ein

Die technischen Herausforderungen haben sich als zu groß herausgestellt.

Projekt Internet-Drohne: am Ende doch zu anspruchsvoll. © 9to5google.com

Google-Mutter Alphabet hat seine einst so ambitionierten Pläne zur Internetversorgung über riesige Drohnen eingestampft. Wie der Konzern in der Nacht auf heute, Donnerstag, auf seinem Blog "9to5Google" bekannt gegeben hat, soll das Vorhaben "Titan Aerospace" bereits Anfang 2016 eingestellt worden sein. Technisch sei das gehypte Projekt einfach zu anspruchsvoll und daher kaum umzusetzen, wie es heißt.



Auch Facebook nicht untätig

Statt Internet über Drohnen anzubieten, setzt das Unternehmen nun verstärkt auf seine "Loon"-Ballons, die laut den Ingenieuren für diesen Zweck deutlich besser geeignet seien. Erst Mitte 2014 hatte Google den Drohnen-Entwickler Titan Aerospace übernommen, den auch Facebook kaufen wollte. Das Team wurde im vergangenen Jahr ins Innovationslabor X eingebracht, viele Titan-Mitarbeiter sollen dort jetzt mit anderen Projekten beschäftigt sein.



Auch Zuckerbergs Imperium gibt nicht auf und hat stattdessen ein anderes Unternehmen erworben und damit die Drohne "Aquila" entwickelt. Obwohl der Prototyp bei seinem Jungfernflug im Sommer vergangenen Jahres während der Landung schwer beschädigt wurde, will das größte aller sozialen Netzwerke weiter an dem Vorhaben festhalten.