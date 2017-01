Unternehmen sind nicht gut genug gegen Cyber-Angriffe geschützt

87 Prozent der befragten IT-Sicherheitsexperten geben demnach an, dass ihr System zur Abwehr von Cyber-Attacken nicht voll den Bedürfnissen ihrer Unternehmen entspricht. Eine große Mehrheit von 86 Prozent geht davon aus, dass das Budget für Cyber-Sicherheit um mehr als 50 Prozent erhöht werden müsste. Diese Investitionen wären dringend nötig: 57 Prozent der Unternehmen wurden in der jüngsten Zeit Opfer eines relevanten Cyber-Angriffs.

Großer Nachholbedarf bestehe vor allem in der Ausbildung von Mitarbeitern: "So wichtig Analysen und Software auch sind, in einer Krisensituation kommt es nach wie vor auf den Menschen an. Häufig sind Unternehmen auf den Ernstfall schlecht vorbereitet. Sie schulen ihre Mitarbeiter nicht ausreichend. Im Fall eines Cyber-Angriffes müssen Abläufe sitzen, sonst nutzt selbst die beste Software nichts. So wie Piloten im Simulator den Ernstfall üben, müssten auch Mitarbeiter im IT-Bereich denkbare Szenarien durchgehen. Das ist im Moment noch die Ausnahme", so Gunther Reimoser, Partner bei EY Österreich. Wie wichtig die Schulung der Mitarbeiter ist, belegt auch ein weiteres Ergebnis: 73 Prozent der Unternehmen bereitet das unzureichende Bewusstsein und Verhalten der Mitarbeiter im Zuge der steigenden Verbreitung von mobilen Endgeräten große Sorgen.