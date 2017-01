Gigapixelbild von Donald Trumps Angelobung

CNN stellte ein Gigapixelbild online, das es dank der hohen Auflösung ermöglicht, sich direkt ins Geschehen hineinzuzoomen.

Das Gigapixelbild verfrachtet den Betrachter direkt ins Geschehen. © Screenshot / COMPUTERWELT

Auf der CNN-Website kann ein Gigapixelbild abgerufen werden, dass es dem Betrachter virtuell ermöglicht, bei der Inaugurationsrede des 45. US-Präsidenten Donald Trump gewesen zu sein. Einige prominente Gäste können per Klick auf ein kleines Bild am unteren Rand des Bildes zudem schnell herangezoomt werden. Die URL lautet http://edition.cnn.com/interactive/2017/01/politics/trump-inauguration-gigapixel.

Wichtig: Um in das Bild hineinzuzoomen, ist es wichtig am unteren Bildrand auf das Plus zu klicken. Wer beispielsweise ein Smartphone oder Tablet verwendet und nur die Finger auseinanderzieht, vergrößert zwar den Bildausschnitt, aber nicht die Auflösung.

Wer Wimmelbilder mag, Zeit hat und endlich Gewissheit über die Besucheranzahl haben möchte, kann zudem schon einmal mit dem Zählen der abgebildeten Menschen beginnen.