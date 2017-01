EU-Datenschutz: IT-Security zur Abwehr immer perfiderer Angriffe

Datenschutz absolutes Muss

Im Mai 2016 trat die EU-Datenschutz-Grundverordnung als Teil der EU-Datenschutzreform in Kraft. Ab Mai 2018 müssen die Mitglieder der Europäischen Union die Verordnung in nationales Recht implementiert haben. Ziel ist die Vereinheitlichung eines hohen Datenschutzniveaus für die gesamte Europäische Union. Unternehmen, die personenbezogene Daten von EU-Bürgern verarbeiten, müssen organisatorische wie technische Schutzmaßnahmen in den Bereichen Datenschutz und Datensicherheit nachweislich treffen und dokumentieren. "Somit ist Datenschutz auch rechtlich keine Option, sondern ein absolutes Muss. Je früher Unternehmen ihr Netzwerk umfangreich sichern, umso eher entsprechen sie den gesetzlichen Vorgaben. Dies ist nicht zuletzt auch eine Frage der internationalen Wettbewerbsfähigkeit", so Marx.