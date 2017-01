Smarte Chipstüte ruft Betrunkenen ein Taxi

Die Chips-Marke "Tostitos" wurde ausgewählt, um die Sicherheitswarnungen zu überbringen. In der schwarzen Verpackung ist ein Sensor verbaut, der bereits kleinste Spuren von Alkohol im Atem erkennt - allerdings wird nur betrachtet, ob Alkohol konsumiert wurde und nicht wie viel. Die Analyse wird von einem Mikrocontroller in der Verpackung durchgeführt, der dann dafür sorgt, dass entweder ein grünes Lenkrad aufleuchtet oder, wenn Alkohol konsumiert wurde, ein rotes mit der Aufschrift: "Wer trinkt, fährt nicht".

Sicherheit für Super Bowl

Die smarte Chipstüte wurde für den Super Bowl am 5. Februar entwickelt - 2015 starben laut der National Highway Traffic Safety Administration am Tag des Football-Events 45 Menschen wegen Trunkenheit am Steuer. "Es passiert schnell, dass du mehr trinkst als geplant. Und oft ist alles, was du brauchst, um dich nach dem Alkoholgenuss nicht ans Steuer zu setzen, ein Freund, der dich warnt. Am Sonntag des großen Spiels wollen wir, dass Tostitos dieser Freund ist", so Roger Baran, leitender Kreativdirektor bei der Agentur Goodby Silverstein & Partners.