Galaxy S8 durchgesickert

Evan Blass von Venturebeat will das angeblich erste echte Bild vom Galaxy S8 erhalten haben. Ausserdem soll dieses am 29. März in zwei Versionen an einem Event in New York vorgestellt werden. Bei den weiteren Details beruft sich Blass auf den britischen Guardian. Üppig ausfallen sollen demnach auch die Display-Grössen mit Dimensionen von 5,8 Zoll respektive 6,2 Zoll. Gemäss dem Bild werden beide Smartphones praktisch ohne Rahmen auskommen. Bei der Bildschirmtechnik setze Samsung wieder auf Super-Amoled mit QHD-Auflösung, jedoch diesmal mit einem speziellen Bildformat von 18,5:9.