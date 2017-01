Sony-Smartphone mit echtem 4K-Display

Im vergangenen Jahr präsentierte Sony auf dem Mobile World Congress in Barcelona die neue Xperia-X-Serie. Das Xperia X und das Xperia X Performance haben Highend-, aber keine echte Spitzenhardware an Bord. Sie heben sich durch verfeinertes Design, eine schnellere Kamera sowie schnellere Ladezeiten und eine längere Akku-Lebenszeit von den Xperia-Z-Geräten ab. In diesem Jahr geht Sony offenbar wieder in die Vollen und bringt gleich fünf neue Xperia-Smartphones mit nach Barcelona. Das berichtet das japanische Blog "Review".