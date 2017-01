A1 verbessert Breitband-Versorgung Österreichs für mehr als 500.000 Haushalte

Streaming-, Multimedia- und Cloudservices benötigen eine leistungsfähige Breitband-Infrastruktur. A1 forciert deswegen den Ausbau des eigenen Glasfasernetzes. 2016 verbesserte A1 die Breitbandversorgung für über 500.000 Haushalte. Auch 2017 wird A1 sowohl des Glasfasernetz als auch das 4G/LTE-Netz weiter ausbauen.

A1 bringt Breitbandinternet selbst in alpine Regionen, wie hier zur Lamsenjochhütte. © A1

Die im Herbst 2016 vorgestellte Hybrid-Boost-Technologie von A1 kombiniert kabelgebundenes Breitband Internet mit dem 4G/LTE-Netz von A1 und vereint so das Beste aus Festnetz und Mobilfunk. Auf diese Weise stehen rund 90 Prozent der Haushalte Österreichs Übertragungsgeschwindigkeiten um 50 Mbit/szur Verfügung. Für 40 Prozent der Haushalte sind sogar Geschwindigkeiten bis zu 100 Mbit/s möglich.

Damit erhöht sich für die Kunden von A1nicht nur die Surf-Geschwindigkeit, sondern sie können Kabelfernsehen jetzt auch in hochauflösender Qualität empfangen. Zudem profitiert der Wirtschaftsstandort Österreich vom Breitband-Ausbau, da eine schnelle Datenverbindung ein wichtiges Standortkriterium für Unternehmen darstellt.

2017: Der Ausbau bei Glasfasernetz und mobilem Breitband geht weiter

Auch für 2017 kündigt A1 an, das Glasfasernetz und 4G/LTE in zahlreichen Gemeinden auszubauen und die Breitbandversorgung für österreichische Haushalte nochmals deutlich zu erweitern. Durch die Anbindung von 4G/LTE-Mobilfunkstationen an das eigene Glasfasernetz will A1 letztendlich die letzten Versorgungslücken schließen.