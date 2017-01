Fette Fische Bazar: Erster Innovation-2-Consumer-Markt in Österreich

Mit dem "Fette Fische Bazar" findet am 1. und 2. April 2017 im Wiener Semperdepot der erste Innovation-2-Consumer-Markt (I2C) Österreichs statt. Gezeigt werden Produktneuheiten aus den Branchen IT, Telekommunikation, Life Style, Design, Sport, Mode und Gesellschaft, die noch nicht in der Massenproduktion sind und noch nicht im Regal stehen.

Die Initiatorin des Fette Fische Bazars Ursula Boehle hat ein über 20-jähriges Knowhow als Unternehmensberaterin. © Fette Fische Bazar

Wir präsentieren handfeste Ideen, Prototypen und neue Produkte unterschiedlicher Branchen", erklärt die Initiatorin und Unternehmensberaterin Ursula Boehle das Konzept. "Auf dem Fette Fische Bazar kann man nicht nur Produkte in ihren verschiedenen Entwicklungsstadien entdecken, sondern auch ihre Erfinder und Entwickler kennen lernen und die ersten Stücke kaufen", erläutert Boehle. "Für die Aussteller ist das eine neue Möglichkeit zu sehen, wie Kunden und User auf ihre Produkte reagieren."

Die dem I2C-Markt zugrunde liegende Idee sei, Unternehmer und Entwickler mit den Konsumenten zusammenzubringen, erklärt Ursula Boehle und ergänzt: "Auf den diversen Plattformen wie Kickstarter und Indiegogo kann man die Produkte nicht angreifen und ausprobieren - und etablierte Unternehmen müssen hohe Kosten in Kauf nehmen, um Markttests durchzuführen. Diese Lücke möchte ich schließen." Erste Aussteller konnten bereits für die Erstausgabe des Fette Fische Bazars gewonnen werden.

Markt mit Awards und Show

Bei dem zweitätigen Event werden um die 100 Aussteller aus den Branchen IT, Telekommunikation, Life Style, Design, Sport, Mode und Gesellschaft ihre Produktneuheiten präsentieren. Im "Window to the World" werden per Live-Demo Innovatoren aus der ganzen Welt gezeigt. Das Abendprogramm am 1. April bietet neben einer internationalen Keynote-Speech die Fette-Fische-Bazar-Award-Show. Es werden Innovationen in drei Kategorien ausgezeichnet: 1. InnoWOW Award für die Lösung mit dem größten disruptiven Element, 2. InnoWE Award für die größte gesellschaftliche Relevanz und der InnoWoman Award für eine herausragende Innovatorin. Band & Bar gibt es im Anschluss an die Awardshow.

Weitere Termine und Expansion geplant

Boehle hat mit dem Fette Fische Bazar große Pläne: "Das Interesse an der Idee und dem Markt ist gewaltig. Es gibt so viele spannende und noch unbekannte Produkte, die einen Platz brauchen, um einem größeren Publikum präsentiert werden zu können", betont die Initiatorin. Der Plan sieht weitere zwei Termine 2017 in Wien vor und in den kommenden Jahren eine Expansion in die Landeshauptstädte Salzburg, Linz und Graz und später auch auf internationaler Ebene.

Neben Behle steht hinter dem Fette-Fische-Bazar ein Team aus professionellen Experten aus Österreich, Großbritannien und der Tschechischen Republik, die - dem Geist des "Arbeiten-im-Netzwerk" folgend - gemeinsam dieses Projekt umsetzen.