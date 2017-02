Retarus erweitert E-Mail-Security-Services

Patient Zero Detection identifiziert deshalb zusätzlich auch gefährliche E-Mails, die bislang unbekannten Schadcode enthalten und bereits zugestellt wurden. Möglich wird das durch einen digitalen Fingerabdruck aller Anhänge, der bereits beim Eingang der E-Mails erzeugt wird. Zeitliche Verzögerungen der Zustellung ergeben sich dadurch nicht. Sobald ein Virenscanner zu einem späteren Zeitpunkt bei einem weiteren Empfänger Schadcode in einem identischen Anhang entdeckt, werden die Fingerabdrücke automatisch miteinander abgeglichen. Bei einer Übereinstimmung informiert Retarus unverzüglich Administratoren sowie wahlweise auch bisherige Empfänger.

"Einfache Virenschutz-Lösungen reichen längst nicht mehr aus. Zu groß ist die Anzahl neuer Schadprogramme und ihrer Varianten, die täglich per E-Mail die Unternehmensinfrastruktur angreifen. 2016 haben wir im Durchschnitt pro Monat das 3,5-fache an Viren beobachtet als noch 2015 im gesamten Jahr. Das Virenaufkommen ist also im Jahresvergleich um den Faktor 42 gestiegen", erklärt Bernhard Hecker, Director Product Management bei Retarus. "Ist die Malware erst einmal im Netzwerk, gilt es, den Schaden so gering wie möglich zu halten. Nur durch die schnelle Identifizierung betroffener Empfänger können Unternehmen größeren Schaden verhindern. Mit Patient Zero Detection haben wir eine innovative Technologie entwickelt, mit der sich diese Sicherheitslücke problemlos schließen lässt."