EU nimmt letzte Hürde zur Abschaffung der Roaming-Gebühren

Nachdem bereits einige Carrier in Vorleistung gingen, gehören teure Roaming-Gebühren ab Sommer offiziell der Vergangenheit an.

Das Abkommen ist ein notwendiger Schritt zur vollständigen Beseitigung von Roaming-Zuschlägen für Privatkunden. So legen die Großhandelspreise fest, wieviel sich Mobilfunkanbieter gegenseitig in Rechnung stellen, wenn ihre Kunden Netze im EU-Ausland für Telefonate, SMS und Internet nutzen. Durch die Vereinbarung einer Deckelung wird nun die Möglichkeit geschaffen, dass Verbraucher ihre Mobiltelefone in anderen EU-Ländern wie zu Hause zu nutzen, ohne zusätzliche Gebühren zu zahlen.