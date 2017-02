Online-Shopping bietet kaum preisliche Vorteile

"Ich glaube, ein Hauptgrund dafür ist, dass Konsumenten es als unfair empfinden, wenn sie online einen anderen Preis sehen", erklärt Studienautor Alberto Cavallo. Vor allem bei Produkten, bei denen der Kauf meist nicht so dringend ist und auch aufgeschoben werden könnte, sind die Preise gleich: Das trifft etwa auf die Mode- und Elektronikindustrie zu. Bei Kleidung sind die Preise zu 92 Prozent die gleichen, bei Elektronik zu 83 Prozent. "Die Leute sind es gewohnt, online Produkte zu recherchieren, auch wenn sie sie dann offline kaufen", so Cavallo.

Anders verhält es sich aber bei Online- und Offline-Drogeriemärkten: Dort sind die Preise in 62 Prozent der Fälle unterschiedlich, wobei die Produkte im Geschäft meist teurer sind. Dafür sind die Kunden aber bereit zu zahlen, so Cavallo - schließlich will man die Packung Kopfschmerztabletten gleich haben und nicht erst in zwei Tagen geliefert bekommen.