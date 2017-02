OCG Förderpreise für IKT-Master-Arbeiten

Wie jedes Jahr schreibt die Österreichische Computer Gesellschaft (OCG) auch heuer Preise für hervorragende wissenschaftliche IKT-Abschlussarbeiten an Universitäten und Fachhochschulen aus. Den gesamten Februar über kann noch online via OCG Website eingereicht werden.

Die OCG zeichnet seit über 30 Jahren talentierte Studierende aus. © OCG

Der OCG-Förderpreis richtet sich an alle Studentinnen und Studenten mit Diplomarbeiten beziehungsweise Masterarbeiten auf dem Gebiet der Informatik, Wirtschaftsinformatik und ihren Anwendungen. Seit 2008 wird auch ein OCG-Förderpreis FH für Studierende der Fachhochschulen vergeben, beide Preise sind mit jeweils 2.000 Euro dotiert und werden jährlich von der OCG ausgeschrieben. Die eingereichte Arbeit muss innerhalb des Zeitraums Oktober 2015 bis Dezember 2016 an einer österreichischen Universität approbiert und mit einem Sehr Gut beurteilt worden sein.

Die Einreichfrist endet am 28. Februar 2017. Nähere Infos finden sich unter www.ocg.at/de/wissenschaftliche-wettbewerbe.

Wissenschaftliche Wettbewerbe seit dreißig Jahren

Die Österreichische Computer Gesellschaft (OCG) verleiht seit über 30 Jahren wissenschaftliche Auszeichnungen an talentierte Studierende. Neben den OCG-Förderpreisen (seit 1988 bzw. seit 2008 für Förderpreis FH) wird von der OCG seit 1985 der Heinz-Zemanek-Preis für herausragende Informatik-Dissertationen und seit 2001 der Roland Wagner Award on Computers Helping People with Special Needs vergeben.

Alle bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger aller wissenschaftlichen Wettbewerbe der OCG sind online gelistet unter http://www.ocg.at/hall-fame.