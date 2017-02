VR-Sex-Toy bringt perfekte Illusion

Der "POV Head Rig" ist ein neues Sexspielzeug. Der Puppenkopf verarbeitet mittels Virtual Reality intime akustische sowie visuelle Daten. In anderen Worten: Er kann geküsst und liebkost werden.

Der "POV Head Rig" kann geküsst und liebkost werden. © VR Bangers

Der Hightech-Puppenkopf ist von VR Bangers entwickelt worden. Das System besteht aus Kameras, die sich in den Augen befinden, und Mikrofonen, die in die Ohren integriert sind. Anwender können den Kopf küssen oder ihm Dinge ins Ohr flüstern. Dadurch soll die Nähe zwischen Nutzer und Kamera maximiert werden.

360-Grad-Aufnahmen

Die Kameras, die in den Augen des Puppenkopfes liegen, bieten bei 60 Bildern pro Sekunde eine 4K-Auflösung. Laut den Entwicklern machen zusätzliche Kameras auf dem Hinterkopf und an der Oberseite des Kopfes 360-Grad-Aufnahmen möglich. Derzeit ist der POV Head Rig noch nicht im freien Handel verfügbar, aber schon bald könnte er die VR-Porno-Industrie auf ein noch nie dagewesenes Level an Authentizität heben.

Bisher hatten Nutzer nur Kamera-Rigs, die in ihrer Einsatzfähigkeit sehr beschränkt waren. "Der Pov Head Rig ist gebaut worden, weil wir bemerkt haben, dass zwischen dem Akteur und dem Device eine viel intensivere Bindung entsteht, wenn dieses geküsst und liebkost werden kann", schildert VR-Bangers-CTO Boris Smirnoff. Das Flüstern hätte den gleichen Effekt wie die subtile Kommunikation mit einer richtigen Person.